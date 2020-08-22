Transferde nokta atışı yapan Fenerbahçe, gözünü iyice kararttı. Hücum bölgesi için önemli isimlerle görüşen Sarı-Lacivertliler, transfer şovunu da sürdürmenin peşinde. Listede önemli isimler yer alıyor. F.Bahçe Yönetimi, belirlediği 5 isimden 3'ünün transferini bitirmek istiyor.
FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR
Listede Hırvat golcü Mario Mandzukic, Fedor Smolov, Enner Valencia, Samuel Kalu ve Felipe Caicedo yer alıyor. Mandzukic'in bonservisi elinde. Teklif yapıldı, cevap bekleniyor.
VALENCIA DA FENER'E YAKIN
Fedor Smolov'un Lokomotiv Moskova ile 2022 yılına kadar söleşmesi var. F.Bahçe onun için de yoğun mesai harcıyor. Enner Valencia da Fenerbahçe'ye yakın olan isimlerden.
FRANSIZLAR KALU'YU YAZDI
Laziolu Ekvadorlu golcü Caicedo da adaylar arasında. Fransız basını G.Saray'ın da listesinde yer alan kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı.
FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR
Listede Hırvat golcü Mario Mandzukic, Fedor Smolov, Enner Valencia, Samuel Kalu ve Felipe Caicedo yer alıyor. Mandzukic'in bonservisi elinde. Teklif yapıldı, cevap bekleniyor.
VALENCIA DA FENER'E YAKIN
Fedor Smolov'un Lokomotiv Moskova ile 2022 yılına kadar söleşmesi var. F.Bahçe onun için de yoğun mesai harcıyor. Enner Valencia da Fenerbahçe'ye yakın olan isimlerden.
FRANSIZLAR KALU'YU YAZDI
Laziolu Ekvadorlu golcü Caicedo da adaylar arasında. Fransız basını G.Saray'ın da listesinde yer alan kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı.