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    • Spor
    • 22.08.2020 Gazete
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    kanat ve golcü i için saldırıyor! Listede önemli yıldızlar var...

    , hücum hattına yapacağı ler için gözünü kararttı. Listede önemli yıldızlar var. , , , ve için harekat başlatan F.Bahçe şovu sürdürmek istiyor.

    Hücuuum!
    Transferde nokta atışı yapan Fenerbahçe, gözünü iyice kararttı. Hücum bölgesi için önemli isimlerle görüşen Sarı-Lacivertliler, şovunu da sürdürmenin peşinde. Listede önemli isimler yer alıyor. F.Bahçe Yönetimi, belirlediği 5 isimden 3'ünün transferini bitirmek istiyor.

    FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR
    Listede Hırvat golcü Mario Mandzukic, Fedor Smolov, , ve yer alıyor. Mandzukic'in bonservisi elinde. Teklif yapıldı, cevap bekleniyor.



    VALENCIA DA FENER'E YAKIN
    Fedor Smolov'un Lokomotiv Moskova ile 2022 yılına kadar söleşmesi var. F.Bahçe onun için de yoğun mesai harcıyor. Enner Valencia da 'ye yakın olan isimlerden.

    FRANSIZLAR KALU'YU YAZDI
    Laziolu Ekvadorlu golcü Caicedo da adaylar arasında. Fransız basını G.Saray'ın da listesinde yer alan kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe kanat ve golcü transferi için saldırıyor! Listede önemli yıldızlar var...
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