Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer için ekonomiden taviz vermeyeceklerini söyledi. Çebi, "Attığımız yanlış adımlar nedeniyle 3-4 yıllık kontratlarla kurtulamadığımız bir çok oyuncuyla karşılaştık. Bunları yaşamamak için artık sık eleyeceğiz ince dokuyacağız" dedi.

ÇOK PAZARLIK EDİYORUM

Welinton ve Atiba ile görüşmelerin uzaması ile ilgili olarak konuşan Başkan Çebi, "Kötü bir huyum var. Çok pazarlık ediyorum, huyum kurusun" ifadesini kullandı.

MENSAH'A KİLİTLENMEDİK

Mensah ve Balotelli sorularını da cevaplayan Çebi, "Mensah gündemimizde ama ona kilitlenmiş değiliz. Balotelli'yi hocamız düşünmüyor" diye konuştu.

SADECE N'SAKALA NETLEŞTİ

N'Sakala hariç hiçbir transferlerinin netleşmediğini söyleyen Çebi, "Ancak yöneticimiz Erdal Torunoğulları görüşmelerini sürdürüyor" dedi.