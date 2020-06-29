



Cimbom tamam, şampiyonluk yarışı tam gaz devam!.. Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Başakşehir ve 2 puan arkasındaki Trabzonspor son 5 haftaya şampiyonluk için nefes nefese girecek.



OKAN'DAN ÇOK BÜYÜK HATA

12. dakikada Okan ayağından kaçırdığı topu çizgiden çıkardı. Ardından Robinho'nun şutunu Okan kurtardı. 34'de Emre Akbaba'nın yakın mesafeden şutunu Mert çıkardı.