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    • Spor
    • 29.06.2020 Gazete
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    Elveda hayaller! 'i salladı ama yıkamadı, zirve şansı kalmadı

    Eksiklere rağmen çok iyi bir futbol oynayan 52. dakikada ’in golüyle geriye düştü... 68'de ile golü bulan Aslan galibiyeti kaçırınca zirvenin 8 puan gerisinde kalıp işi mucizeye bıraktı.



    Cimbom tamam, şampiyonluk yarışı tam gaz devam!.. Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Başakşehir ve 2 puan arkasındaki Trabzonspor son 5 haftaya şampiyonluk için nefes nefese girecek.

    OKAN'DAN ÇOK BÜYÜK HATA
    12. dakikada Okan ayağından kaçırdığı topu çizgiden çıkardı. Ardından Robinho'nun şutunu Okan kurtardı. 34'de Emre Akbaba'nın yakın mesafeden şutunu Mert çıkardı.



    ALEKSIC ARKA DİREKTE ATTI
    52'de Başakşehir öne geçti. Aleksic'in arka direkten kafa vuruşu ağlara gitti. 66'da Crivelli'nin vuruşunu Demba Ba tamamlayamadı. 67'de Onyekuru vurdu, Mert kurtardı.

    MERT KALESİNDE DEVLEŞTİ
    1 dakika sonra Saracchi çıkardı, Emre Akbaba boş kaleye vurdu ve skor 1-1 oldu. 84'te Onyekuru yüzde yüz pozisyonda Mert'i geçemeyince maç 1-1 sona erdi.



    VISCA LİG KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI!
    Başakşehır'in istikrar abidesi yıldızı Edin Visca dün Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı. Boşnak yıldız ilk kez kırmızı kart görüp oyundan atıldı.

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