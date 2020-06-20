



Çifte kupaya koşan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan önemli mesajlar geldi. İşte Ağaoğlu'nun TAKVİM'e yaptığı açıklamalar: "Teknik heyet kadromuz ve futbolcularımız çok güçlü bir inancın emekçisi. Bulunduğumuz konumdaki en büyük alkışı onlar hak ediyor ve eğer bir yıldız verilecekse bu yıldızı onlar hak ediyor."