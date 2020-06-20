Çifte kupaya koşan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan önemli mesajlar geldi. İşte Ağaoğlu'nun TAKVİM'e yaptığı açıklamalar: "Teknik heyet kadromuz ve futbolcularımız çok güçlü bir inancın emekçisi. Bulunduğumuz konumdaki en büyük alkışı onlar hak ediyor ve eğer bir yıldız verilecekse bu yıldızı onlar hak ediyor."
TER DÖKMEYE DEVAM...
"Biz asla başkasının kümesinde ömür tüketenlerden değiliz. Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hayal etmeye ve o hayal uğruna ter dökmeye devam ediyoruz."
KISA SÜREDE DÖNECEK
"Şimdi o hayallerimize ulaşmaya birer birer yaklaşırken inancımız, coşkumuz ve heyecanımız da artıyor. Nwakaeme'nin sakatlığına üzüldük. Ancak en kısa sürede aramıza katılacaktır."
TAKVİM ÖZEL - YUNUS EMRE SEL