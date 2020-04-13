Galatasaray'da yıldız futbolcu Balotelli için yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de Sarı-Kırmızılı takımın gündeminde olduğu iddia edilen İtalyan golcü için La Gazzetta dello Sport yeni bir haber yayınladı. Gazete Balotelli ve menajeri arasındaki görüşmelerde, yıldız futbolcunun menajerinin öne sürdüğü Galatasaray seçimine Balotelli'nin sıcak baktığı, Türkiye'de oynamak istediği ve Sarı-Kırmızılılar'a yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.
Brescia forması giyen İtalyan golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle menajeri Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Galatasaray'ın bir seçenek olduğu ve hayatın normale dönmesi, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu öne sürüldü.
Balotelli bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da 19 maçta 5 gol attı.
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