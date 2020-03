'EVLATLAR'DAN BÜYÜK DESTEK

Terim'in her zaman 'evlatlarım' diye bahsettiği şimdiki ve eski öğrencileri sosyal medyadan destek mesajları attı. Eski Fenerli Can Arat, "Allah benden alsın, sana versin" dedi.



Terim'in herkesi şoke eden hastalığı sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Tecrübeli hocanın, her zaman 'evlatlarım' diye bahsettiği şimdiki ve eski öğrencileri destek mesajları attı. Eski Fenerli Can Arat, "Allah benden alsın, sana versin" derken Arda Turan, "Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın üstesinden gelecektir" ifadesini kullandı. Drogba'nın, Terim ve Abdurrahim Albayrak için attığı, "İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz" mesajı paylaşım rekoru kırdı.