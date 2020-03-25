Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'tan sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in coronavirüs testinin pozitif çıkması futbol dünyasını sarstı… Herkesi şok eden gelişmeyi kendi Twitter hesabından açıklayan 66 yaşındaki hocanın tedavisi Liv Hospital'de devam ediyor.
Fatih Terim, eşi, kızları, damatları ve torunlarıyla birlikte...
YAŞAYAN EFSANELERDEN BİRİSİ
Türk futbolunun efsanelerinden biri olan Terim'in hastalığı renkleri birleştirirken, her kesimden destek mesajları yağdı. Başarılı teknik adama kariyer mottosu olan sözü hatırlatıldı.
EN UMUTSUZ ANLARDA BİLE…
Şimdi tüm Türkiye, en umutsuz zamanlarda, "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" mesajını veren Terim'in bu sözü yerine getirmesini ve kısa
sürede ayağa kalkmasını bekliyor.
HASTANE: DURUMU ÇOK İYİ
Öte yandan Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Açıklamada, "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında herhangi bir şikayeti yok. Klinik bulgular çok iyi" ifadesi kullanıldı.
ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanede tedavi altına alınan Fatih Terim'i dün telefonla arayarak "Geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran hanımla da telefonda bir görüşme yaptığı belirtildi.
TERİM'İN HASTALIĞI DÜNYADA SES GETİRDİ
Fatih Terim'le ilgili gelişmeler dış basında geniş yankı buldu… Tuttosport, Terim'in "Emin ellerdeyim" sözünü başlığa taşırken, Bild tecrübeli hocanın durumunun iyi olduğunu duyurdu. Marca, "Ligleri durduran Türkiye'de Fatih Terim'in testi pozitif çıktı" dedi.
FIORENTINA DA ONU UNUTMADI
Terim'in eski kulübü Fiorentina da tecrübeli hocayı unutmadı. İtalyan ekibi, Terim'in mesajının altına "Forza Imparatore (Haydi İmparator)" yorumunu yaptı.
'EVLATLAR'DAN BÜYÜK DESTEK
Terim'in her zaman 'evlatlarım' diye bahsettiği şimdiki ve eski öğrencileri sosyal medyadan destek mesajları attı. Eski Fenerli Can Arat, "Allah benden alsın, sana versin" dedi.
Terim'in herkesi şoke eden hastalığı sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Tecrübeli hocanın, her zaman 'evlatlarım' diye bahsettiği şimdiki ve eski öğrencileri destek mesajları attı. Eski Fenerli Can Arat, "Allah benden alsın, sana versin" derken Arda Turan, "Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın üstesinden gelecektir" ifadesini kullandı. Drogba'nın, Terim ve Abdurrahim Albayrak için attığı, "İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz" mesajı paylaşım rekoru kırdı.
Elmander, Felipe Melo, Marcao, Muslera, Falcao, Onyekuru, Feghouli ve Selçuk İnan'nın yanı sıra Cedi Osman ve Ufuk Sarıca'nın mesajları da dikkat çekti.
MURİÇ'TEN MESAJ
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç de Fatih Terim'e geçmiş olsun dileğinden bulundu.
CİMBOM'DA KIRMIZI ALARM
Galatasaray'da büyük panik!.. Önce Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak sonra da Fatih Terim'in virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kırmızı alarm verildi. Beşiktaş derbisi sonrası Albayrak ve Terim'le toplantıda bir araya gelen Başkan Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay dün hastanede testten geçirildi. Günay'ın kontrol amaçlı hastaneye yatırılmasına karar verildi. Bugün de tüm futbolcular ve Florya personeline ikinci testin yapılması bekleniyor.
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