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    • 24.03.2020 21:52
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    • 24.03.2020 21:52
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    li Muriç'ten Ve 'a geçmiş olsun mesajı

    'nin Kosovalı yıldız oyuncusu Vedat Muriç, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan İkinci Başkanı ve teknik direktör 'e geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.




    Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Muriqi, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına ve futbol A takımının online olarak sürdürdüğü çalışmalarına ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok zor bir süreçten geçildiğini belirten başarılı futbolcu, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ve eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Testleri pozitif çıkan herkesin Allah yardımcısı olsun, Allah herkesi ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın" dedi.



    "BİR AN ÖNCE SAMANDIRA'YA DÖNMEK İSTİYORUZ"
    A takım oyuncularının online olarak sürdürdüğü idmanlar hakkında da konuşan Vedat Muriqi, "Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. Olanaklarımız evde olmamıza rağmen çok üst düzeyde. Evde olmamıza rağmen hem online çalışmalara hem de bütün çalışma elementlerine sahibiz. O yüzden çalışmalarımız evde sürüyor. Biraz zor oluyor tabii ki. İnşallah kısa sürede bu dönemi atlatarak bir an önce Samandıra'ya dönüp idmanlarımızı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



    "BİZLERE DÜŞEN EVDEN ÇIKMAMAK"
    Son olarak evde kalmanın önemine de değinen golcü oyuncu, "Yetkilileri muhakkak dinlememiz gerekiyor. Devletimiz bütün tedbirleri aldı. Birey olarak bizlere düşen de evden çıkmamak. Öncelik bu olmalı. Çok acil bir durum olmadığı sürece bu kurala uymalıyız. Hijyene dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin de güçlü olması gerekiyor. Ben de hem kendi adıma hem de ailem adına konuşabilirim. Bütün kurallara bire bir uymaya çalışıyoruz. Sadece kendimiz için değil, bütün insanların sağlığı için evde kalalım, dışarı çıkmayalım" şeklinde konuştu.

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