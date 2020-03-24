Koronavirüs futbol dünyasını da vurdu! İşte (COVID-19) testleri pozitif çıkan isimler...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Avrupa'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de birçok vakanın resmen açıklandığı yeni tip koronavirüsü (COVID-19) futbol dünyasına da etki etti. Avrupa'da birçok ligde maçlar ertelenirken, Türkiye'de tüm liglerin süresiz bir şekilde askıya alınması kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin ardından şoke eden bir haber geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıktı. İşte haberin detayları ve spor camiasında şu ana kadar koronavirüsü olduğu kesinleşen isimler...
CRISTIANO RONALDO KARANTİNAYA ALINMIŞTI
Annesinin tedavisi için bir süredir Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun da takım arkadaşı Rugani ile temas etmesi nedeniyle özel villasında kendisini karantinaya aldığı belirtilmişti. Daha sonra Portekiz Sağlık Bakanlığı, Ronaldo ve ailesinde corona virüsü belirtisinin olmadığını açıklamıştı.