Haberler Galeri Spor Koronavirüs futbol dünyasını da vurdu! İşte (COVID-19) testleri pozitif çıkan isimler...

Koronavirüs futbol dünyasını da vurdu! İşte (COVID-19) testleri pozitif çıkan isimler...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Avrupa'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de birçok vakanın resmen açıklandığı yeni tip koronavirüsü (COVID-19) futbol dünyasına da etki etti. Avrupa'da birçok ligde maçlar ertelenirken, Türkiye'de tüm liglerin süresiz bir şekilde askıya alınması kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin ardından şoke eden bir haber geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıktı. İşte haberin detayları ve spor camiasında şu ana kadar koronavirüsü olduğu kesinleşen isimler...

24.03.2020 23:17 - Son Güncelleme: 24.03.2020 23:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





