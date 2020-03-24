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: Başkan Erdoğan'dan ve 'e geçmiş olsun telefonu

haberine göre Başkan , yöneticisi ve eşi Şükran Albayrak ile Galatasaray teknik direktörü 'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • Güncel
  • 24.03.2020 17:49
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 18:58
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Başkan'dan o isimlere geçmiş olsun telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı , yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Spor Kulübü İkinci Başkanı ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü 'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesi ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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