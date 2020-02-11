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    • Spor
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    1 a derbi jesti

     , kart sahibi 1 ın, derbisinde ağırlanacağını duyurdu. Fenerbahçe logolu 998 bin Passolig kart satışı gerçekleştirildiği kaydedildi.

    1 milyonuncu taraftara derbi jesti
    Fenerbahçe , kart sahibi 1 ın, derbisinde ağırlanacağını duyurdu. logolu 998 bin Passolig kart satışı gerçekleştirildiği kaydedildi.

    30 ÖĞRENCİYE FORMA HEDİYESİ
    Fenerbahçeliler Derneği, sosyal medya üzerinden forma isteyen öğrencilere bir sürpriz yaparak forma ve takımın bayraklarını hediye etti. 30 öğrenciye bu jestin yapıldığı öğrenildi.

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