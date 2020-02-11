1 milyonuncu taraftara derbi jesti

Fenerbahçe Kulübü, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarın, Galatasaray derbisinde ağırlanacağını duyurdu. Fenerbahçe logolu 998 bin Passolig kart satışı gerçekleştirildiği kaydedildi.
30 ÖĞRENCİYE FORMA HEDİYESİ
Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği, sosyal medya üzerinden forma isteyen öğrencilere bir sürpriz yaparak forma ve takımın bayraklarını hediye etti. 30 öğrenciye bu jestin yapıldığı öğrenildi.
30 ÖĞRENCİYE FORMA HEDİYESİ
Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği, sosyal medya üzerinden forma isteyen öğrencilere bir sürpriz yaparak forma ve takımın bayraklarını hediye etti. 30 öğrenciye bu jestin yapıldığı öğrenildi.
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