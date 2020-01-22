Tahkim gerekçeli karar istedi

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım başvurusunu gerekçeli kararı öğrenmek için Sicil Kurulu'na geri gönderdi. Tahkim'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun kararına itirazı incelendi. Dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına karar verilmiştir" denildi.
- Spor
- 22.01.2020
- Gazete
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