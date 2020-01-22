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Tahkim istedi

, 'nin limit artırım başvurusunu ı öğrenmek için 'na geri gönderdi. Tahkim'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin 'nun kararına itirazı incelendi. Dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Tahkim gerekçeli karar istedi
TFF Tahkim Kurulu, 'nin limit artırım başvurusunu gerekçeli kararı öğrenmek için 'na geri gönderdi. Tahkim'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun kararına itirazı incelendi. Dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

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