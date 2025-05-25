Emekliye %36.59’luk zam farkı çıktı! Başvuru yapan SSK, BAĞKUR’lunun en düşük maaşı 19 bin 866 liraya ulaşacak

Emeklilik sürecine giren milyonlarca vatandaş için dikkat edilmesi gereken en kritik detaylardan biri emeklilik dilekçesinin verildiği tarih. Zira emekli aylığı sadece çalışma süresi ve prim günlerine değil aynı zamanda dilekçenin verildiği dönemin ekonomik göstergelerine de bağlı olarak belirleniyor. Özellikle 2024 ve 2025 yılları arasında oluşan fark sistemin bu yönünü açıkça ortaya koydu.