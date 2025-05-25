Emekliye %36.59'luk zam farkı çıktı! Başvuru yapan SSK, BAĞKUR'lunun en düşük maaşı 19 bin 866 liraya ulaşacak
2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında oluşan maaş farkı Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) gündemine taşındı. Tartışma sürerken şimdi gözler 2025-2026 dönemine çevrildi. Uzmanlar enflasyon beklentilerine bakıldığında bu yıl emekli olmanın 2026 yılına göre daha avantajlı olduğunu vurguluyor. İşte maaş hesaplamaları haberimizde.
Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:22