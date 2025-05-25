Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye %36.59'luk zam farkı çıktı! Başvuru yapan SSK, BAĞKUR'lunun en düşük maaşı 19 bin 866 liraya ulaşacak

Emekliye %36.59'luk zam farkı çıktı! Başvuru yapan SSK, BAĞKUR'lunun en düşük maaşı 19 bin 866 liraya ulaşacak

2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında oluşan maaş farkı Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) gündemine taşındı. Tartışma sürerken şimdi gözler 2025-2026 dönemine çevrildi. Uzmanlar enflasyon beklentilerine bakıldığında bu yıl emekli olmanın 2026 yılına göre daha avantajlı olduğunu vurguluyor. İşte maaş hesaplamaları haberimizde.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:22
Emekliye %36.59’luk zam farkı çıktı! Başvuru yapan SSK, BAĞKUR’lunun en düşük maaşı 19 bin 866 liraya ulaşacak

Emeklilik sürecine giren milyonlarca vatandaş için dikkat edilmesi gereken en kritik detaylardan biri emeklilik dilekçesinin verildiği tarih. Zira emekli aylığı sadece çalışma süresi ve prim günlerine değil aynı zamanda dilekçenin verildiği dönemin ekonomik göstergelerine de bağlı olarak belirleniyor. Özellikle 2024 ve 2025 yılları arasında oluşan fark sistemin bu yönünü açıkça ortaya koydu.

Emekliye %36.59’luk zam farkı çıktı! Başvuru yapan SSK, BAĞKUR’lunun en düşük maaşı 19 bin 866 liraya ulaşacak

2024'te Emekli Olanlara Yüzde 30'luk Maaş Avantajı
2024 yılı içinde emeklilik başvurusu yapan SSK ve Bağ-Kur'lular, dilekçesini 2025'e bırakanlara göre ciddi bir maaş farkıyla emekliliğe adım attı.

Emekliye %36.59’luk zam farkı çıktı! Başvuru yapan SSK, BAĞKUR’lunun en düşük maaşı 19 bin 866 liraya ulaşacak

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 2024 yılı boyunca emekli aylıklarına yapılan kümülatif artış oranı yüzde 86.16 olarak gerçekleşirken, aynı yılın güncelleme katsayısı yani enflasyon artışı ile büyümenin yüzde 30'unun toplamı bu oranın oldukça altında kaldı.

Emekliye %36.59’luk zam farkı çıktı! Başvuru yapan SSK, BAĞKUR’lunun en düşük maaşı 19 bin 866 liraya ulaşacak

Bu nedenle 2024'te dilekçe verenler, sistemsel olarak yaklaşık yüzde 30'luk bir avantaj yakaladı.

Emekliye %36.59’luk zam farkı çıktı! Başvuru yapan SSK, BAĞKUR’lunun en düşük maaşı 19 bin 866 liraya ulaşacak

Kamu Denetçiliği Kurumu da Devrede
Yaşanan bu farklılıklar vatandaşların yoğun başvurularının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) da gündemine taşındı. Konuyu detaylıca inceleyen KDK, oluşan maaş farklarının yalnızca yasal düzenlemeyle çözülebileceğini vurguladı.