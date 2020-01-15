Galatasaray, Ziraat Türkiye kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Bir önceki turda Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray rakibini eleyerek üst tura çıkmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj elde etmek istiyor. İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesi hakkında ayrıntılar...







ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: (MUHTEMEL) Gökhan, Morozıuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan, Skoda

Okan, Şener, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, bu akşam saat 20.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka, ATV ekranlarınan canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI RÖVANŞI 23 OCAK'TA

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kupa maçının rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.