Tolga Ciğerci yine en çok koşan

Ligde her geçen hafta koşu mesafesi artan Fenerbahçe'de en çok koşan oyuncu yine değişmedi. Beşiktaş derbisinde 12 bin 120 metre koşan Tolga Ciğerci, Rize'de 12.440 metre mesafe katederek yine ilk sırada yer aldı. Rize deplasmanında Gustavo 11. 458 ile 2'nci, Dirar 11.128 metre ile 3'üncü sırada yer aldı.
- Spor
- 31.12.2019
- Gazete
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