Bugünkü
Takvim

yine en çok koşan

Ligde her geçen hafta koşu mesafesi artan 'de en çok koşan oyuncu yine değişmedi. Beşiktaş derbisinde 12 bin 120 metre koşan , Rize'de 12.440 metre mesafe katederek yine ilk sırada yer aldı.

Tolga Ciğerci yine en çok koşan
Ligde her geçen hafta koşu mesafesi artan 'de en çok koşan oyuncu yine değişmedi. Beşiktaş derbisinde 12 bin 120 metre koşan , Rize'de 12.440 metre mesafe katederek yine ilk sırada yer aldı. Rize deplasmanında Gustavo 11. 458 ile 2'nci, Dirar 11.128 metre ile 3'üncü sırada yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTolga Ciğerci yine en çok koşan
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri