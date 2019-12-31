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Ozan imzaladı ama yine vazgeçmediler

Leicester City ve Tottenham gibi İngiliz kulüplerinin radarında olan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak buna rağmen İngilizler'in ilgisi devam ediyor. Ancak işi garantiye alan Fenerbahçe, Ozan ayrılsa bile önemli bir parayı kasasına koyabilecek.

Ozan imzaladı ama yine vazgeçmediler
Leicester City ve Tottenham gibi İngiliz kulüplerinin radarında olan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak buna rağmen İngilizler'in ilgisi devam ediyor. Ancak işi garantiye alan Fenerbahçe, Ozan ayrılsa bile önemli bir parayı kasasına koyabilecek.

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