Ozan imzaladı ama yine vazgeçmediler

Leicester City ve Tottenham gibi İngiliz kulüplerinin radarında olan Ozan Tufan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak buna rağmen İngilizler'in ilgisi devam ediyor. Ancak işi garantiye alan Fenerbahçe, Ozan ayrılsa bile önemli bir parayı kasasına koyabilecek.
- Spor
- 31.12.2019
- Gazete
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