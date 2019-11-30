Kruse sahada Vedat kulübede

Dün sabah saatlerinde yaptığı çalışma ile Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, özel uçakla İzmir'e gitti. Vedat Muric ve Kruse de kadroya alındı .Kruse'nin 11'de başlaması Vedat'ın ise maçın 2. yarısında oynaması bekleniyor.
FENERBAHÇE GÖZTEPE ÖNÜNDE
Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Göztepe'ye konuk olacak. Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe'de Mevlüt sakat. Isla ise kırmızı kart cezalısı.
TEK HEDEF 3 PUAN
Fenerbahçe, Göztepe'yi yenerek yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefliyor. Sakatların geri dönmesi teknik heyeti mutlu etti.
FENERBAHÇE GÖZTEPE ÖNÜNDE
Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Göztepe'ye konuk olacak. Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe'de Mevlüt sakat. Isla ise kırmızı kart cezalısı.
TEK HEDEF 3 PUAN
Fenerbahçe, Göztepe'yi yenerek yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefliyor. Sakatların geri dönmesi teknik heyeti mutlu etti.
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