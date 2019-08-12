Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, ayrımcılığa uğradığını söyleyerek Alman Milli Takımı'nı terk etti. Bu tepki, ırkçıları rahatsız etti. Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, yine hedef seçildi. Motosikletli 2 saldırgan, 26 Temmuz'da Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı düzenledi. Sporcular canlarını zor kurtarırken, saldırganlar izlerini kaybettirdi.
Saldırganların kimliği ise hala tespit edilemedi. Bu durum tepkileri beraberinde getirdi. İngiliz basını, "Hala gözaltı yok" dedi. Saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltı işleminin yapılması "Olay örtbas mı ediliyor" şüphelerini gündeme getirdi. Saldırı olayının andından Özil ve Kolesinac'a koruma verildi. Mesut Özil ve Kolesinac'ın bu kez çeteler tarafından hedef alındığı belirtildi. Çeteler, sporcuları ölümle tehdit etti. Tehditler nedeniyle Kolenisac'ın eşi Londra'yı terk ederek, Almanya'ya yerleşti.
Geçtiğimiz Perşembe günü ise Özil'in evinin önünde tehditler yağdıran çete üyeleri Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci'nin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. 6 Eylül'de Highbury Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan şüphelilerin tehdit suçundan gözaltına alındıklarına dikkat çekildi. Şüphelilerin bıçaklı saldırı olayıyla bağlantılı olup olmadıklarıyla ilgili ise herhangi bir açıklama gelmedi.
Bıçaklı saldırı olayında Mesut'un kullandığı aracın içinde eşi Amine de vardı. Çift, saldırıyı yara almadan atlattı.
Bıçaklı saldırı ve tehdit olaylarının ardından Mesut Özil ve Kolasinac'ın evi 24 saat koruma altında tutuluyor. Bıçaklı saldırı olayının ardından Özil ve Kolesinac, 'güvenlik' gerekçesiyle Arsenal'ın ilk lig maçında kadro dışı bırakılmıştı.
ALPARSLAN DÜVEN
Saldırganların kimliği ise hala tespit edilemedi. Bu durum tepkileri beraberinde getirdi. İngiliz basını, "Hala gözaltı yok" dedi. Saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltı işleminin yapılması "Olay örtbas mı ediliyor" şüphelerini gündeme getirdi. Saldırı olayının andından Özil ve Kolesinac'a koruma verildi. Mesut Özil ve Kolesinac'ın bu kez çeteler tarafından hedef alındığı belirtildi. Çeteler, sporcuları ölümle tehdit etti. Tehditler nedeniyle Kolenisac'ın eşi Londra'yı terk ederek, Almanya'ya yerleşti.
Geçtiğimiz Perşembe günü ise Özil'in evinin önünde tehditler yağdıran çete üyeleri Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci'nin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. 6 Eylül'de Highbury Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan şüphelilerin tehdit suçundan gözaltına alındıklarına dikkat çekildi. Şüphelilerin bıçaklı saldırı olayıyla bağlantılı olup olmadıklarıyla ilgili ise herhangi bir açıklama gelmedi.
Bıçaklı saldırı olayında Mesut'un kullandığı aracın içinde eşi Amine de vardı. Çift, saldırıyı yara almadan atlattı.
Bıçaklı saldırı ve tehdit olaylarının ardından Mesut Özil ve Kolasinac'ın evi 24 saat koruma altında tutuluyor. Bıçaklı saldırı olayının ardından Özil ve Kolesinac, 'güvenlik' gerekçesiyle Arsenal'ın ilk lig maçında kadro dışı bırakılmıştı.
ALPARSLAN DÜVEN
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