Irkçılık nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, önceki akşam büyük korku atlattı. Arsenal'in yıldızı Özil ve Bosnalı takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra'da bıçaklı saldırıya uğradı. Büyükelçi Ümit Yalçın, soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre, saldırganlar yeni bir saat alan Kolasinac'ı takibe aldı. Özil de bir paket almak için eşi Amine ile Kolasinac'ın evine yaklaştı. Motorlu saldırganlar hem Boşnak oyuncuyu hem de Mesut'u hedef aldı. Kolasinac, saldırganlara karşı koymaya çalıştı. Mesut, eşini korumak için araçta kaldı. Daha sonra Mesut ve Kolasinac, Türk lokantasına sığındı. 2 saldırgan kaçtı. Sosyal medyada ise "ırkçı saldırı" şüpheleri arttı. Dehşet, Alman Milli Takımı'nda oynayan Türk'üün öldürülmesiyle başlayan Alman dizisi 'Dogs of Berlin'i hatırlattı.
ŞU ANDA İYİYİZ
Özil, eşi Amine ile birlikte Londra'da evine girerken muhabirlerin sorularını cevapladı: Farklı bir deneyimdi, ama şu anda iyiyiz.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Alman dizisi 'Dogs of Berlin'de gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik ırkçı sahneler yer alıyor. Dizi, Türk kökenli Alman futbol yıldızının öldürülmesiyle başlıyor. Dizide katledilen futbolcu ise ırkçı saldırılara maruz kaldığı için Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e benzetiliyor. Dizi, tepkileri beraberinde getiriyor.
İSMİ DE LOGOSU DA KOPYA
Özil ve Kolasinac'ın sığındıkları 'Likya' adlı Türk restoranın isim ve logosunun, Antalya Elmalı'da şarap üretimi yapan Likya Şarapları firmasından kopyalandığı ortaya çıktı. Yetkililer, konuyla ilgili dava açmayacaklarını açıkladı.
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