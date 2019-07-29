Mesut Özil Londra'daki bıçaklı saldırının ardından eşi Amine Gülşe için bakın ne yaptı...

Mesut Özil, Londra'da bıçaklı saldırıya uğradı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Mesut Özil'in saldıraya uğramasının nedeni hakkında, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Arsenal'in Türk kökenli yıldızı Futbolcu Mesut Özil, yaşadığı korku dolu anlar sonrasında hem eşi Amine Gülşe hem de kendi için güvenlik önlemlerini artırdı.

29.07.2019 10:42 - Son Güncelleme: 29.07.2019 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





