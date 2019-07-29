Mesut Özil Londra'daki bıçaklı saldırının ardından eşi Amine Gülşe için bakın ne yaptı...
Mesut Özil, Londra'da bıçaklı saldırıya uğradı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Mesut Özil'in saldıraya uğramasının nedeni hakkında, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Arsenal'in Türk kökenli yıldızı Futbolcu Mesut Özil, yaşadığı korku dolu anlar sonrasında hem eşi Amine Gülşe hem de kendi için güvenlik önlemlerini artırdı.
NELER YAŞANDI?
İngiliz basınına göre, motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Özil'in kullandığı araca saldırdı. Yayımlanan 8 saniyelik görüntülerde, Mesut Özil'in kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görüldü.
MESUT ÖZİL'E LONDRA'DA BIÇAKLI SALDIRI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN