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Mesut Özil Londra'daki bıçaklı saldırının ardından eşi Amine Gülşe için bakın ne yaptı...

Mesut Özil, Londra'da bıçaklı saldırıya uğradı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Mesut Özil'in saldıraya uğramasının nedeni hakkında, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Arsenal'in Türk kökenli yıldızı Futbolcu Mesut Özil, yaşadığı korku dolu anlar sonrasında hem eşi Amine Gülşe hem de kendi için güvenlik önlemlerini artırdı.

29.07.2019 10:42 - Son Güncelleme: 29.07.2019 11:17
Mesut Özil Londra'daki bıçaklı saldırının ardından eşi Amine Gülşe için bakın ne yaptı...

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'e, İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Londra'daki bıçaklı saldırı esnasında korku dolu anlar yaşayan futbolcu Mesut Özil, eşi ve kendi için güvenlik önlemlerini artırdı.

Mesut Özil Londra'daki bıçaklı saldırının ardından eşi Amine Gülşe için bakın ne yaptı...

NEREYE GİDERSE GİTSİN KORUMASI YANINDA OLACAK!

Mesut Özil, eşine özel koruma tuttu. Yakın koruma, Mesut Özil'in antreman, kamp ve deplansmanlar dolasıyla evde olamadığı zamanlarda Amine Gülşe'yi bir an olsun yalnız bırakmayacak. Güzel oyuncu, nereye giderse gitsin koruması ona eşlik edecek.

Mesut Özil Londra'daki bıçaklı saldırının ardından eşi Amine Gülşe için bakın ne yaptı...

NELER YAŞANDI?

İngiliz basınına göre, motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Özil'in kullandığı araca saldırdı. Yayımlanan 8 saniyelik görüntülerde, Mesut Özil'in kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görüldü.

MESUT ÖZİL'E LONDRA'DA BIÇAKLI SALDIRI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN

Mesut Özil Londra'daki bıçaklı saldırının ardından eşi Amine Gülşe için bakın ne yaptı...

Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istediği belirtildi. Restoranın çalışanlarının dışarı çıkmasının ardından yüzleri görülmeyen kasklı saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Mesut Özil Londra'daki bıçaklı saldırının ardından eşi Amine Gülşe için bakın ne yaptı...

Daily Mail gazetesine konuşan görgü tanığı Azuka Alintah, "Özil, bıçaklı adamlar tarafından kovalanan herkes gibi dehşete düşmüş görünüyordu. Can havliyle kaçıyor gibiydi." dedi.

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