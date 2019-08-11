Başarılı futbolcu Mesut Özil, ayrımcılığa uğradığı için Alman Milli Takımı'nı bıraktı. İngiliz takımı Arsenal'de forma giyen Özil, 25 Temmuz'da takım arkadaşı Sead Kolasinac ile bıçaklı saldırıya uğradı. Sporcular, canlarını zor kurtardı. Londra'da zor günler geçiren Mesut, bir darbe daha aldı! Bıçaklı saldırı olayının ardından Arsenal, 'güvenlik endişeleri' gerekçesiyle Newcastle United maçı öncesi Mesut ve Kolasinac'ı kadroya almadı. Arsenal kararın gerekçesi olarak "polisin soruşturduğu başka güvenlik hadiselerini" gösterirken, ayrıntılı açıklama yapmadı.
- Spor
- 11.08.2019
- Gazete
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