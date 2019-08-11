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‘güvenlik endişeleri’ nedeniyle kadro dışı bırakıldı

’da saldırıya uğrayan Mesut ve Kolasinac şok yaşadı. İkili, ‘güvenlik endişeleri’ gerekçesiyle ’in ilk lig maçında kadro dışı bırakıldı...

Mesut olamadı
Başarılı futbolcu , ayrımcılığa uğradığı için Alman Milli Takımı'nı bıraktı. İngiliz takımı Arsenal'de forma giyen Özil, 25 Temmuz'da takım arkadaşı Sead Kolasinac ile ya uğradı. Sporcular, canlarını zor kurtardı. Londra'da zor günler geçiren Mesut, bir darbe daha aldı! Bıçaklı saldırı olayının ardından , 'güvenlik endişeleri' gerekçesiyle Newcastle United maçı öncesi Mesut ve Kolasinac'ı kadroya almadı. Arsenal kararın gerekçesi olarak "polisin soruşturduğu başka güvenlik hadiselerini" gösterirken, ayrıntılı açıklama yapmadı.

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