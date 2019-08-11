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  • 11.08.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 15:31

'e bıçaklı saldırı soruşturmasında 2 Türk'e gözaltı

'de top koşturan dünyaca ünlü futbolcu 'e Londra'da yapılan bıçaklı saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Özil'e saldırı soruşturmasında 2 Türk'e gözaltı

Dünyaca ünlü futbolcu 'in Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı girişimi ile ilgili iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırganların bu kişiler olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmedi. İsimlerinden Türk oldukları anlaşılan şüpheliler mahkemeye çıkarılacak.

Özil'in evinin yakınlarında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci isimli kişilerin 6 Eylül'de mahkeme karşısına çıkacağı kaydedildi.

Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturmasından dolayı Premier Lig'de oynanan - Newcastle United maçının kadrosuna alınmamışlardı.

Mesut Özil temmuz ayında motor kasklı iki kişi tarafından soyulmaya çalışmıştı. Sead Kolasinac, saldırganlara silahsız karşılık vermeye çalışırken, yakındaki Türk restoranının çalışanları Özil'i korumuştu.

Mesut Özil ve Kolasinac'ın olaylardan ötürü 24 saat koruma altında olduğu belirtiliyor.

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