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Trezeguet için yeniden harekete geçti

Sarı-Kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Mısırlı kanat oyuncusu için harekete geçme kararı aldı. kısa süre içinde ile masaya oturup resmi teklif yapacak... bu i çok istiyor.

Yine yeniden Trezeguet

UEFA anlaşması gereği henüz oyuncu satışı yapmamasına rağmen de çok agresif davranan Galatasaray'da bu kez de Trezeguet sesleri yükseliyor... Sarı-Kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Mısırlı kanat oyuncusu için harekete geçme kararı aldı.

YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI
FATİH Terim'in ısrarları sonrası düğmeye basan Sarı-Kırmızılı yönetim kısa süre içinde Kasımpaşa ile masaya oturacak. Cimbom 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

ÖKSÜZ İLE BİR ARAYA GELECEK
TRANSFER görüşmelerini gerçekleştirecek olan Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz ile bir araya gelip teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
GEÇEN sezon da uzun süre transfer gündeminde yer alan Trezeguet, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Mısırlı kanat oyuncusu geçen sezon ligde 9 gol atıp 9 da asist yapmıştı.

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