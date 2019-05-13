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'dan transfer açıklaması: Teklifleri bekliyorum

, “Sözleşmem bitiyor. ’de kalabilirim. Ama her teklife de açığım” dedi

Teklifleri bekliyorum
, ülkesi 'da katıldığı bir televizyon programında geleceğine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Valbuena, "'yle sözleşme uzatabilir ya da başka bir kulübe transfer olabilirim. Yeni bir maceraya başlamak için de herkesi dinlemeye hazırım" dedi. Fenerbahçe'nin Valbuena'ya 2 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

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