Valbuena, ülkesi Fransa'da katıldığı bir televizyon programında geleceğine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Valbuena, "Fenerbahçe'yle sözleşme uzatabilir ya da başka bir kulübe transfer olabilirim. Yeni bir maceraya başlamak için de herkesi dinlemeye hazırım" dedi. Fenerbahçe'nin Valbuena'ya 2 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.
- Spor
- 13.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.