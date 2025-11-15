Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışma sırasında iskele devrildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi yaralandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron şirketin sahibi ve şantiye şefi 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son dakika: Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi.
M7 metro çalışması sırasında - 6'ncı katta iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Selahattin Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.