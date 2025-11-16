İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!

İmamoğlu iddianamesinden mal beyanında gizlediği, nasıl satın aldığını açıklayamadığı Sarıyer'deki villalar da çıktı. Kamu ihalelerinden usulsüz elde edilen gelirlerin meşrulaştırılması için kullanılan yöntemler arasında villaların devri de vardı Villalar usulsüz şekilde İmamoğlu İnşaat'a devredildi. Bu gelir örgütün mali yapılanması içerisinde şüpheli Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu göstermelik şirketler aracılığıyla aklandı. Böylece suçtan elde edilen gelir, taşınmaz 'alımı' yoluyla sisteme sokuldu.
HER ŞEYİM ŞEFFAF DİYE AÇIKLAMIŞTI
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre 161 milyar liralık kamu zararının oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun "Her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan Sarıyer Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 lüks villası da iddianamede yer buldu.
NUHOĞLU ÖRGÜTÜN AKTİF ÜYESİ
Ali Nuhoğlu'nun, örgüte üye olduğu vurgulanarak, İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşrulaştırılması faaliyetlerinde aktif rol aldığı kaydedildi.