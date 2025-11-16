İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!

Fotoğraf (takvim.com.tr) İFLAS ETTİ, BİRANDA ZENGİNLEŞTİ

Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat'ın İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre 5 Ekim 2018'de konkordato ilan ettiği ancak ekonomik olarak zor durumdayken örgüt içerisindeki usulsüz ihaleler sayesinde ciddi miktarda zenginleşme yaşadığı iddianamede anlatıldı.

VİLLALARI YENİ ŞİRKETLE ALDI

Nuhoğlu'nun 25 Mart 2021'de kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla, herhangi bir ticari geçmişi ve faaliyet konusu bulunmamasına rağmen 13 Nisan 2021'de Sarıyer'de 3 adet lüks villayı 31 milyon liraya satın alındığı ve bu bedelin kaynağının İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden sağlandığı iddianamede belirtildi.

VİLLALARLA BİRLİKTE ŞİRKET 15 MİLYONA DEVREDİLDİ

Ali Nuhoğlu'nun usulsüz bir şekilde ihalelerden elde ettiği suç gelirini sisteme dahil ettiği ve şirketi Güllüce Tarımcılık AŞ'nin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'ye devrettiği iddianamede yer aldı. Söz konusu devir bedelinin ise 48 milyon lira olarak gösterildiği, ancak fiilen 15 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiği aktarıldı. Böylelikle lüks villalar İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyona devredilmiş oldu.