PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!

3 bin 809 sayfalık iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanında gizlediği Sarıyer Emirgan’daki 3 villanın usulsüz ihalelerden gelen paralarla alındığı ve örgüt içinde aklandığı öne sürüldü. Villaların sadece 15 milyon liraya İmamoğlu İnşaat’a devredildiği iddia edilirken, MASAK raporundaki para trafiği de bu iddialarla örtüştü.

Giriş Tarihi:
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
1x
Tüm Sesli Haberler

İmamoğlu iddianamesinden mal beyanında gizlediği, nasıl satın aldığını açıklayamadığı Sarıyer'deki villalar da çıktı. Kamu ihalelerinden usulsüz elde edilen gelirlerin meşrulaştırılması için kullanılan yöntemler arasında villaların devri de vardı Villalar usulsüz şekilde İmamoğlu İnşaat'a devredildi. Bu gelir örgütün mali yapılanması içerisinde şüpheli Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu göstermelik şirketler aracılığıyla aklandı. Böylece suçtan elde edilen gelir, taşınmaz 'alımı' yoluyla sisteme sokuldu.

Ali Nuhoğlu (takvim.com.tr)Ali Nuhoğlu (takvim.com.tr)

HER ŞEYİM ŞEFFAF DİYE AÇIKLAMIŞTI
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre 161 milyar liralık kamu zararının oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun "Her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan Sarıyer Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 lüks villası da iddianamede yer buldu.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

NUHOĞLU ÖRGÜTÜN AKTİF ÜYESİ
Ali Nuhoğlu'nun, örgüte üye olduğu vurgulanarak, İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşrulaştırılması faaliyetlerinde aktif rol aldığı kaydedildi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

İFLAS ETTİ, BİRANDA ZENGİNLEŞTİ
Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat'ın İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre 5 Ekim 2018'de konkordato ilan ettiği ancak ekonomik olarak zor durumdayken örgüt içerisindeki usulsüz ihaleler sayesinde ciddi miktarda zenginleşme yaşadığı iddianamede anlatıldı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

VİLLALARI YENİ ŞİRKETLE ALDI
Nuhoğlu'nun 25 Mart 2021'de kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla, herhangi bir ticari geçmişi ve faaliyet konusu bulunmamasına rağmen 13 Nisan 2021'de Sarıyer'de 3 adet lüks villayı 31 milyon liraya satın alındığı ve bu bedelin kaynağının İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden sağlandığı iddianamede belirtildi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


VİLLALARLA BİRLİKTE ŞİRKET 15 MİLYONA DEVREDİLDİ


Ali Nuhoğlu'nun usulsüz bir şekilde ihalelerden elde ettiği suç gelirini sisteme dahil ettiği ve şirketi Güllüce Tarımcılık AŞ'nin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'ye devrettiği iddianamede yer aldı. Söz konusu devir bedelinin ise 48 milyon lira olarak gösterildiği, ancak fiilen 15 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiği aktarıldı. Böylelikle lüks villalar İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyona devredilmiş oldu.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

İTİRAF ETTİ

Ali Nuhoğlu'nun 1 Haziran 2025 tarihli ifadesinde de villaların alınması ve devri sürecinin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde gerçekleştiğini, kendisine yapılan 15 milyonluk üç çek ödemesinin aslında tadilat masraflarına ilişkin olduğunu, bu suretle villaları bedelsiz olarak devrettiğini açıkça itiraf ettiği iddianamede dikkat çekti.

Ali Nuhoğlu (takvim.com.tr)Ali Nuhoğlu (takvim.com.tr)


MASAK RAPORUNDAKİ PARA TRAFİĞİ ÖRTÜŞTÜ


MASAK raporuyla desteklenen para transferine göre; söz konusu ödemelerin tarihsel sıralaması incelediğinde bu para akışının Kiptaş AŞ tarafından İstcon AŞ'ye yapılan 199 milyon 500 bin lira tutarındaki avans ödemesiyle doğrudan örtüştüğü belirtildi.

Ekosistemin vurgun düzeni! CHPli Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunuEkosistemin vurgun düzeni! CHPli Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
Ekosistemin Lalelideki emanetçisi Taç Döviz’den neler çıktı neler | İtirafçılar İmamoğlunu köşeye sıkıştırdıEkosistemin Lalelideki emanetçisi Taç Döviz’den neler çıktı neler | İtirafçılar İmamoğlunu köşeye sıkıştırdı
Ekosistemin kara kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdiEkosistemin kara kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi

Ekosistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!Ekosistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış
Filistin'de Sare Bayramı bahanesiyle kuşatma: İsrail ordusu mahalleleri kapattı
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar