Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı

Doğu illerinde kar ve sağanak yağış bugün de etkisini sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre bölgede yağışlar aralıksız devam ederken buzlanma tehlikesi de giderek artıyor. Yurdun iç ve batı kesimlerinde ise hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece yükselmesi bekleniyor. Buna karşın birçok noktada sis etkili olacak. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı ne zaman görülecek? İşte il il hava durumu raporu ve uzman açıklamaları!

Giriş Tarihi: 16.11.2025 09:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde bulutluluk artıyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağış geçişleri bekleniyor. Ülkenin diğer kesimlerinde ise gökyüzü çoğunlukla açık ve az bulutlu seyredecek.

Yağışların Niteliği ve Etki Alanı
Tahminlere göre yağışlar ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olurken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki bazı yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülmesi öngörülüyor.
Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneybatısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.

ÜÇ ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI

Şırnak, Hakkari ve Van için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Görüş Mesafesine Dikkat

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis olaylarının görülmesi bekleniyor.

DOĞU'DA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı hız kesmeden devam ediyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, özellikle Erzurum, Erzincan ve Sivas çevrelerinde karın etkili olduğunu, 2 bin metrenin üzerindeki bölgelerde karın zeminde tutmaya başladığını açıkladı. Şehir merkezlerinde ise yağışların "karla karışık yağmur" şeklinde görüldüğünü söyledi.