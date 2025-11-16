Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı

Yağışların Niteliği ve Etki Alanı

Tahminlere göre yağışlar ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olurken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki bazı yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülmesi öngörülüyor.

Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneybatısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.