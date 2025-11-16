Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Doğu illerinde kar ve sağanak yağış bugün de etkisini sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre bölgede yağışlar aralıksız devam ederken buzlanma tehlikesi de giderek artıyor. Yurdun iç ve batı kesimlerinde ise hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece yükselmesi bekleniyor. Buna karşın birçok noktada sis etkili olacak. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı ne zaman görülecek? İşte il il hava durumu raporu ve uzman açıklamaları!
Giriş Tarihi: 16.11.2025 09:58