Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Sözcüsü Halil ed-Dekran, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki sağlık durumu, ateşkes anlaşması maddelerine uymayan işgalcilerin tutumu nedeniyle hala son derece kötü." dedi. Katil İsrail'in engellemelerinin devam ettiğini vurgulayan Dekran, "İsrail'in ilaç ve tıbbi malzemelerin girişini engellediğini, yaralı ve hastaların tedavi için Gazze dışına çıkışını da durdurduğunu" söyledi.

Gazze'de çadırlar sular altında kaldı (AA)

Dekran, İsrail'in resmi evrakları ve sevk kağıtları hazır olmasına rağmen 16 bin 500 hasta ve yaralının Gazze dışına çıkışını engellediğini söyledi. Yağışların sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdiğini ifade eden Dekran, vatandaşlara sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan çadırların şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Dekran, uluslararası topluma, "Gazze'ye acilen çadır, prefabrik ev ve inşaat malzemelerinin girişinin sağlanması" çağrısında bulundu.