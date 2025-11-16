PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı

Filistin topraklarını 14 Kasım'dan bu yana etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun yağış, Gazze’nin birçok bölgesinde binlerce yerinden edilen kişinin çadırlarını su altında bıraktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ndeki sağlık durumunun hala felaket boyutunda olduğunu ve yoğun yağış ile şiddetli rüzgarların etkisiyle yeni kurulan "tıbbi çadırların" hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Sözcüsü Halil ed-Dekran, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki sağlık durumu, ateşkes anlaşması maddelerine uymayan işgalcilerin tutumu nedeniyle hala son derece kötü." dedi.

Katil İsrail'in engellemelerinin devam ettiğini vurgulayan Dekran, "İsrail'in ilaç ve tıbbi malzemelerin girişini engellediğini, yaralı ve hastaların tedavi için Gazze dışına çıkışını da durdurduğunu" söyledi.

Gazze'de çadırlar sular altında kaldı (AA)Gazze'de çadırlar sular altında kaldı (AA)


Dekran, İsrail'in resmi evrakları ve sevk kağıtları hazır olmasına rağmen 16 bin 500 hasta ve yaralının Gazze dışına çıkışını engellediğini söyledi.

Yağışların sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdiğini ifade eden Dekran, vatandaşlara sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan çadırların şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Dekran, uluslararası topluma, "Gazze'ye acilen çadır, prefabrik ev ve inşaat malzemelerinin girişinin sağlanması" çağrısında bulundu.

Gazze'de çadırlar sular altında kaldı (AA)Gazze'de çadırlar sular altında kaldı (AA)


BİNLERCE ÇADIR SU ALTINDA KALDI

Filistin topraklarını 14 Kasım'dan bu yana etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun yağış, Gazze'nin birçok bölgesinde binlerce yerinden edilen kişinin çadırlarını su altında bıraktı.

Sözcü Dekran, kış koşullarının etkisiyle "hastalık ve salgınların artacağı" uyarısında bulunarak, güvenli barınma imkanı olmayan yüz binlerce kişinin yüksek risk altında olduğunu söyledi.

Dekran ayrıca, "yağmur sularının içme suyu kaynaklarına karışması sonucu artan kirlilik" nedeniyle de ciddi sağlık tehlikeleri oluştuğunu belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ve Hamas'ın açıklamalarına göre, İsrail özellikle insani protokolle ilgili bölümlerde anlaşmaya uymayarak gıda, tıbbi malzeme ve acil yardım taşıyan tırların girişini engellemeyi sürdürüyor.


Türk askeri Gazzeye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: Türkiye elini taşın altına koymaya hazırTürk askeri Gazzeye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: Türkiye elini taşın altına koymaya hazır
Türk Kızılayı Gazze’ye gidiyor! 18. İyilik Gemisi 800 ton yardım ve 50 bin gıda kolisiyle Mersin’den yola çıktı!Türk Kızılayı Gazze’ye gidiyor! 18. İyilik Gemisi 800 ton yardım ve 50 bin gıda kolisiyle Mersin’den yola çıktı!
Türk Kızılayı Gazze’ye gidiyor! 18. “İyilik Gemisi” 800 ton yardım ve 50 bin gıda kolisiyle Mersin’den yola çıktı!


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı