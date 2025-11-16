Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"

İLKER YAĞCIOĞLU: BİZİM ÇOCUKLAR UMUT VERİYOR Dün gece sahada öyle bir Türkiye vardı ki, skordan bağımsız olarak rahatlıkla söyleyebilirim: Gerçekten çok iyi bir Milli Takımımız var. Özellikle ilk 45 dakikada Bulgaristan'a karşı ortaya konan oyun, adeta kedinin fareyle oynadığı bir görüntü sundu. İki kanat da etkiliydi ama özellikle Kenan'ın bulunduğu taraf, temposuyla ve dinamizmiyle oyunu sürekli rakip yarı sahaya yıktı. Tek eksik ise aradığımız son vuruşlardı. Kenan'ın bire bir kaldığı pozisyonlarda yaptığı çalımlar, tribünlere olduğu kadar ekrana bakanlara da keyif verdi.

Orta sahada ise alıştığımız tablo değişmedi: Hakan Çalhanoğlu yine oyunun, temposunun ve takımın doğal lideriydi. Saha içindeki ağırlığı ve doğru tercihleri, milli takımın omurgasını ayakta tutan temel unsur olmaya devam ediyor. Ona eşlik eden İsmail Yüksek, yükselen form grafiğini bu maçta da sürdürdü. Mücadele gücü, dinamizmi ve pas bağlantıları ile orta saha yapımızı sürekli dengede tuttu. İkinci yarıda ise oyuna giren Oğuz etkisini daha net hissettirdi. Taze bir enerji getirdi, oyunu rakip alana taşımamızı sağladı. Gecenin en çok çalışan isimlerinden biri ise kuşkusuz Kerem'di. Eleme grubunu, İspanya maçı hariç, son derece iyi geçtik. Bizim Çocuklar üzerine düşeni yaptı, Şimdi önümüzde salı akşamı oynayacağımız ve ilk maçta bizi mahcup eden İspanya karşılaşması var. Play-Off turuna kaldık. Umarım uzun zamandır hasretini çektiğiz Dünya Kupası'na katılırız.

MUSTAFA ÇULCU: PETKOV'UN ELİ AÇIK NET PENALTI Maça iştahlı, istekli ve önde baskı ile girdik. Kenan'la rakibin sağ tarafını otobana çevirdik. Hava topuna çıkacak pivot santrforumuz olmayınca ve arka direkte destek gelmeyince kanat ortalarımız kaleye paralel transit geçti. Bulgaristan yeni hocası ile son 3 maçtır ideal kadrosunu bulma çabasında. Öyle ki 6-1 kazandığımız son maçtan bu akşam ilk 11'de sadece 4 oyuncu vardı. Biz hücumdayken forvetleri geri gelerek 5'li kalabalık savunma ile alan daralttılar. Öne çıkmayınca kalabalık savunmayı açmakta zorlandık. Stadı dolduran maç boyu destek veren Bursa'yı kutlarız. Arda etkili olamadı. Hakan alışık olmadığımız şekilde sinirliydi. Kerem ise basit temaslarda bile yerde kalıyor, dirençli olmalı. Bulgaristan zaman zaman risk alarak cılız hücumlar geliştirdi. Lakin korkuttuğu anlar da oldu. Bu fırsatlar onların öz güven eşiğini yükseltti. Kaliteli son vuruşları yapmakta gecikince farkı bulmakta sıkıntı yaşadık. Oyunda üstündük galibiyeti hak ettik.

Nicolas Walsh 34 yaşında 1. kategori hakemi. İskoçya'nın John Beaton'dan sonra 2 numarası. Maalesef UEFA 1. kategoride bizden hakem yok. Ama 5-6 milyon nüfuslu İskoçya'dan 2 tane var. Çok üzücü... 16'da attığımız frikikte barajda bulunan Petkov'un açık olan sol el-kol ile oynadığı top net penaltı. Hakem muhtemelen iş birliği yaparak gecikmeli kararla penaltıyı verdi. UEFA asla hakem otoritesini tartışmaya açmıyor. Bu konuda çok hassas. Uluslararası deneyime sahip oyuncularımızın bunu artık ezberlemiş olmaları gerekiyor. Arda gibi bir oyuncu hakeme tepki verip bu kadar kolay kart görmemeli. Hakem ilk 20 dakika içinde verdiği iki kararla maç kontrolünü eline aldı ve başarılı maç yönetti.