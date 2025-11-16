Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianame, Cebeci'deki ormanlık alanın gözle görülecek şekilde tahrip edildiği, maden sahalarının zarar gördüğü ve kamu zararı oluşmadığı izlenimiyle kaçak hafriyat alanlarına göz yumulduğu öne sürüldü. Uydu görüntüleriyle desteklenen tespitler, iddiaların boyutunu gözler önüne serdi.
DRONLARLA İNCELENDİ
Analizlerde, özellikle Güney Cebeci Maden Sahası'nda hiçbir izin olmamasına rağmen yoğun bir hafriyat dökümü yapıldığı ve bölgenin doğal yapısının bozulduğu belirtildi. Örgüt üyelerinin, bölgeyi yaya yolu gibi göstermeye çalışarak faaliyetlerini gizlemeye çalıştığı, ancak ormanlık alanlarda çıplak gözle dahi görülebilecek düzeyde tahribatın meydana geldiği ifade edildi. Aynı şekilde, maden sahalarının da işlevsiz hale getirildiği ve bölgede yol inşasına dair herhangi bir iz bulunmadığı bilgisine yer verildi.
ALGI OPERASYONU YAPILDI
İddianameye göre, söz konusu faaliyetler yalnızca fiziki değil, aynı zamanda idari bir manipülasyon sürecini de içeriyor. 2019'dan itibaren Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla hareket ettikleri öne sürülen bazı isimlerin, resmi yetkileri olmayan kişileri İBB adına hareket ediyormuş gibi göstererek maden alanlarını baskı ve tehditle satın almaya çalıştığı kaydediliyor. 2021 sonrası ise İSTAÇ bünyesinde olması gereken resmi hafriyat alanlarının devre dışı bırakıldığı, bunun yerine Kuzey ve Güney Cebeci maden sahalarının kaçak hafriyat alanı olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Hafriyat gelirlerinin ise şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'na ait şirketlere aktarıldığı öne sürülüyor.