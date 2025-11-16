Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!

Murat Gülibrahimoğlu (takvim.com.tr) Bu süreçte, İSTAÇ ve İSFALT üzerinden yapılan danışmanlık ve proje sözleşmeleriyle 'kamu zararı oluşmuyor' algısı yaratılmaya çalışıldığı; aslında ise faaliyetlerin tamamının yasal izinlerin dışında gerçekleştiği belirtiliyor. İddianamede İmamoğlu yönetiminde Murat Gülibrahimoğlu koordinesinde 'kaçak hafriyat' sistemi ile 185 milyon 877 bin 621 ton izinsiz hafriyat dökümü gerçekleştirdikleri, 80 milyar TL'lik kamu zararı oluştuğu yer aldı.

Fotoğraf (takvim.com.tr) Ekosistemin vurgun düzeni! CHPli Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu 4 MİLYAR 458 MİLYON TL KAYNAĞI BELİRSİZ PARA

BDDK ve MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde, Murat Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4 milyar 458 milyon 11 bin 747 TL tutarında kaynağı belirsiz para girişi tespit edildi. Paraların büyük kısmının "Boğaziçi İmar" dosyası ve kaçak hafriyat faaliyetlerinden elde edildiği, ıslak imzasız nakit çekimlerle sistem dışına çıkarıldığı belirlendi.