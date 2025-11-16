Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak

Memurları ve memur emeklilerini yaklaşan Ocak ayında üçlü zam bekliyor. Yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı, buna ilave edilecek enflasyon farkıyla yükselirken, ayrıca bir de bin lira taban aylık artışı yapılacak.
Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyeleri de artacak. Memur emeklilerinin de kök aylıklarıyla birlikte ek ödemeleri de yükselirken, doktorluktan emekli olanlar bir zam daha alacak.
EN AZ 61 BİN 492 TL MAAŞ
Merkez Bankası'nın yüzde 31 ile 33 arasında bulunan enflasyon tahmini, memurların ve memur emeklilerinin zam oranının enflasyon farkıyla yüzde 18.7 ile 20.5 aralığında gerçekleşeceğine işaret ediyordu. Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de yeni ipucu verdi. Ekonomistlerin yüzde 32.2'lik yıl sonu enflasyon tahmini, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammının enflasyon farkıyla yüzde 19.78'e ulaşacağını ortaya koydu.