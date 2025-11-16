PODCAST CANLI YAYIN

Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak

Yaklaşık 6.5 milyon memuru ve memur emeklisini Ocak’ta yüzde 11 zam, enflasyon farkı ve taban aylık artışı beklerken, maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükselecek...

Memurlar Ocak'ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak

Memurları ve memur emeklilerini yaklaşan Ocak ayında üçlü zam bekliyor. Yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı, buna ilave edilecek enflasyon farkıyla yükselirken, ayrıca bir de bin lira taban aylık artışı yapılacak.

Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyeleri de artacak. Memur emeklilerinin de kök aylıklarıyla birlikte ek ödemeleri de yükselirken, doktorluktan emekli olanlar bir zam daha alacak.

EN AZ 61 BİN 492 TL MAAŞ
Merkez Bankası'nın yüzde 31 ile 33 arasında bulunan enflasyon tahmini, memurların ve memur emeklilerinin zam oranının enflasyon farkıyla yüzde 18.7 ile 20.5 aralığında gerçekleşeceğine işaret ediyordu. Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de yeni ipucu verdi. Ekonomistlerin yüzde 32.2'lik yıl sonu enflasyon tahmini, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammının enflasyon farkıyla yüzde 19.78'e ulaşacağını ortaya koydu.

Tahmin gerçekleşirse, bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 492 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 28 bin 156 liraya çıkacak.

4.588 TL AİLE YARDIMI
Ocak'ta memurların maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan artış yüzde 19.78 olursa 3 bin 186 liraya yükselecek. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 700,84, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 350,42 liraya çıkacak.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 588 liraya ulaşacak. Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen 827,33 lira. Bu tutar, eğer artış yüzde 19.78 olursa 990,98 liraya yükselecek.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME
Ocak'ta memur maaşlarındaki üçlü artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesinin 23 bin 404 liradan 28 bin 34, uzman doktorların ilave ödemesi de 30 bin 425 liradan 36 bin 444 liraya çıkacak.

