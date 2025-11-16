Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak

Tahmin gerçekleşirse, bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 492 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 28 bin 156 liraya çıkacak.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

4.588 TL AİLE YARDIMI

Ocak'ta memurların maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan artış yüzde 19.78 olursa 3 bin 186 liraya yükselecek. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 700,84, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 350,42 liraya çıkacak.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 588 liraya ulaşacak. Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen 827,33 lira. Bu tutar, eğer artış yüzde 19.78 olursa 990,98 liraya yükselecek.