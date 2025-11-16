Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede

Real Betis formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta görev yapan Amrabat, teknik ekipten tam not aldı. Orta sahadaki dinamizmi, mücadele gücü ve top kazanma konusundaki etkinliğiyle dikkat çeken Faslı futbolcu, Betis taraftarı ve yönetimi tarafından beğeni topluyor. İspanyol ekibi, devre arasında değil ancak sezon sonunda bonservisi almak için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

BONSERVİS PLANI VE KRİTİK MAAŞ DETAYI

Betis'in Amrabat için en büyük engeli, oyuncunun maliyeti. Fenerbahçe'nin bonservis bedelinde pazarlığa açık olduğu belirtilse de, en kritik konu Amrabat'ın yıllık ücreti. Fenerbahçe'den 4.5 milyon euro kazanan tecrübeli orta saha için Betis'in bu seviyeye çıkması mümkün görünmüyor.

Bu nedenle İspanyol kulübü, Amrabat'a net bir mesaj iletti: "Maaşında ciddi bir indirime giderse transfer gerçekleşebilir."