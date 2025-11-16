Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede

Uzun süre sonra ulaşmak istediği Süper Lig şampiyonluğu için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de devre arası operasyonu sürüyor. Domenico Tedesco, biri dünyanın tanıdığı iki futbolcuyu istiyor.
AMRABAT'A FEDAKARLIK ŞARTI
Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat için İspanyol kulübünde planlar netleşmeye başladı. La Liga ekibi, Faslı orta saha oyuncusunun bonservisini almak isterken, bu transferin gerçekleşmesi için oyuncuya önemli bir şart koştu. Betis, Amrabat'ın maaşında ciddi bir indirime gitmesini talep ediyor.
FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
2024 yazında Fiorentina'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli ekipte beklenen etkiyi yaratamadı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sezon sonunda bonservisi alınan Amrabat, performans dalgalanmaları nedeniyle planlamanın dışında kaldı.
Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncuyu bu sezon başında Real Betis'e kiralayarak kadroda yer açmayı tercih etti.
KULÜBÜ MEMNUN DEVAM KARARI MASADA
Real Betis formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta görev yapan Amrabat, teknik ekipten tam not aldı. Orta sahadaki dinamizmi, mücadele gücü ve top kazanma konusundaki etkinliğiyle dikkat çeken Faslı futbolcu, Betis taraftarı ve yönetimi tarafından beğeni topluyor. İspanyol ekibi, devre arasında değil ancak sezon sonunda bonservisi almak için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.
BONSERVİS PLANI VE KRİTİK MAAŞ DETAYI
Betis'in Amrabat için en büyük engeli, oyuncunun maliyeti. Fenerbahçe'nin bonservis bedelinde pazarlığa açık olduğu belirtilse de, en kritik konu Amrabat'ın yıllık ücreti. Fenerbahçe'den 4.5 milyon euro kazanan tecrübeli orta saha için Betis'in bu seviyeye çıkması mümkün görünmüyor.
Bu nedenle İspanyol kulübü, Amrabat'a net bir mesaj iletti: "Maaşında ciddi bir indirime giderse transfer gerçekleşebilir."
KARAR YILDIZ İSİMDE
İspanyol basınındaki haberlere göre Sofyan Amrabat, Real Betis'te mutlu ve kalıcı olarak transfer olmaya sıcak bakıyor. Ancak transferin gerçekleşebilmesi için maaşından feragat etmesi gerekiyor. Faslı futbolcunun bu konuda nasıl bir karar vereceği, sezon sonuna doğru netleşecek.
FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED'IN GENÇ YILDIZI MAINOO İÇİN DEVREDE
Fenerbahçe, orta sahaya takviye çalışmalarını hızlandırırken İngiltere'den dikkat çeken bir transfer fırsatı doğdu. Manchester United'ın genç yıldızı Kobbie Mainoo, teknik direktör Ruben Amorim'den beklediği süreleri alamadığı için ayrılığa sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız adayını listesine alırken Serie A ekibi Lazio da transfer yarışında yer alıyor.
AYRILIĞA YAKIN
Gana asıllı 20 yaşındaki İngiliz orta saha, sezonun ilk yarısında Manchester United'da istediği forma şansını bulamadı. Amorim'in daha çok deneyimli oyunculara yönelmesi nedeniyle kadroda geri planda kalan Mainoo'nun, gelişimi için daha fazla süre alabileceği bir takıma geçmek istediği belirtiliyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mainoo, kariyerinde istikrar yakalamak ve gelişimini hızlandırmak amacıyla geçici bir ayrılığa sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE VE LAZIO DEVREDE
Tuttomercato'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio da genç yıldız için nabız yokluyor. Orta saha rotasyonuna dinamik bir isim eklemek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Mainoo'yu sezon sonuna kadar kiralama seçeneğiyle kadroya katmayı düşünüyor.
Sarı-lacivertliler, özellikle Domenico Tedesco'nun raporları doğrultusunda genç ve tempolu oyunculara yönelmiş durumda. Mainoo'nun hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonunda oynayabilmesi, Fenerbahçe için transferi daha cazip hale getiriyor.
BU SEZON SINIRLI SÜRE ALDI
Manchester United formasıyla bu sezon yalnızca 7 maçta görev alan Kobbie Mainoo, skor katkısı yapamadı. Buna karşın İngiltere Milli Takımı'nda 10 kez sahaya çıkmış olması, genç yaşına rağmen ne kadar potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.
TRANSFERDE KRİTİK HAFTALAR
Fenerbahçe, ocak ayı öncesinde transfer temaslarını hızlandırırken Mainoo dosyası yakından takip ediliyor. İngiliz ekibinin kiralamaya onay vermesi halinde sarı-lacivertliler resmi adım atacak.
GOLCÜ HEDEFİ LUCAS STASSIN
Ara transfer dönemine yaklaşılırken Fenerbahçe, hücum hattını genç ve yüksek potansiyelli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Belçika futbolunun parlayan yıldızlarından Lucas Stassin için kapsamlı bir girişim başlattı. Avrupa'nın birçok dev kulübünün takip ettiği 20 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında öncelikli isimler arasında yer alıyor.
TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için güçlü bir aday üzerinde yoğunlaştı. Saint-Étienne forması giyen Lucas Stassin'in performansı, scout ekibinin dikkatini uzun süredir çekiyordu. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu için maliyet analizlerini tamamlamaya yaklaşırken, ocak ayında resmi girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Lucas Stassin, genç yaşına rağmen Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. Piyasa değeri 16 milyon euro seviyesinde olan Belçikalı forvet, Premier League ve Bundesliga'dan bazı kulüpler tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa devlerinin artan ilgisi nedeniyle Fenerbahçe'nin transferde hızlı davranarak öncelik elde etmek istediği belirtiliyor.
SAINT-ÉTIENNE'DE YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR
Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan 20 yaşındaki golcü, Saint-Étienne'e transferinin ardından istikrarlı bir çıkış yakaladı. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Stassin, fizik gücü, ceza sahasındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle öne çıkan bir potansiyel olarak değerlendiriliyor.
Belçika U21 Milli Takımı ile çıktığı 12 maçta 5 gol kaydeden Stassin, ülkesinin gelecek vadeden forvetleri arasında gösteriliyor.
Yönetimin, oyuncuyu kadroya dahil ederek hem hücum hattını güçlendirmek hem de ileride ciddi bir bonservis geliri elde edebilecek bir yatırım yapmak istediği belirtiliyor.
UZUN VADELİ PLANLARDA ÖNEMLİ YERİ VAR
Teknik ekibin raporunda Stassin'in uzun vadeli bir yatırım olarak görüldüğü ifade ediliyor. Genç forvetin fiziksel kapasitesi, oyun zekâsı ve sürekli gelişen profili, Fenerbahçe'nin gelecek planlamasında önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
OCAK AYINDA SICAK GELİŞMELER BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin Stassin için resmi adımı kısa süre içinde atması bekleniyor. Saint-Étienne'in talep edeceği bonservis bedelinin belirleyici olacağı süreçte sarı-lacivertlilerin kararlı bir politika izleyeceği ifade ediliyor. İki kulüp arasındaki temasların ocak transfer penceresinde hızlanacağı ve Stassin'in Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedefi olduğu kulislerde konuşuluyor.