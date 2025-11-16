Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması

Gelinen noktada ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbolcular hakkında bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması yapılması nedeniyle bu konunun da hassasiyetle takip edildiği, yine ilk aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin ihbar kabulü ile re'sen talep edilerek yukarıda izah edildiği şekilde veri havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildiği;

Zorbay Küçük (AA)

Ülkemiz futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı, daha birçok paydaşının bulunduğu göz önüne alındığında, mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu, bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delillerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde CMK 160. maddesi gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin/belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu;

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

denildi.