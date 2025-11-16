PODCAST CANLI YAYIN

Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF'nin futbolcu ve hakemlerin isimlerini açıklayarak sürecini başlattığı bahis soruşturmasının genişletebileceğini açıkladı.

TFF'nin bir süre önce futbolcular ve hakemlerin isimlerini açıkladığı bahis soruşturması ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Savcılık, soruşturmanın genişletebileceğini duyurdu.

Son dakika haberi! Savcılıktan bahis soruşturması açıklaması

Yapılan açıklamada;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27.10.2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada;

İlk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama-el koyma ve gözaltı tedbiri şeklinde operasyonel faaliyet icra edildiği, bu kişilerden 8'inin tutuklandığı, halen geri kalan hakemlerle ilgili araştırmanın devam ettiği;

Soruşturma sırasında sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu;

Gelinen noktada ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbolcular hakkında bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması yapılması nedeniyle bu konunun da hassasiyetle takip edildiği, yine ilk aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin ihbar kabulü ile re'sen talep edilerek yukarıda izah edildiği şekilde veri havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildiği;

Ülkemiz futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı, daha birçok paydaşının bulunduğu göz önüne alındığında, mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu, bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delillerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde CMK 160. maddesi gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin/belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu;

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

denildi.

