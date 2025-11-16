Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması

TFF'nin bir süre önce futbolcular ve hakemlerin isimlerini açıkladığı bahis soruşturması ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Savcılık, soruşturmanın genişletebileceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada;
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27.10.2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada;
İlk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama-el koyma ve gözaltı tedbiri şeklinde operasyonel faaliyet icra edildiği, bu kişilerden 8'inin tutuklandığı, halen geri kalan hakemlerle ilgili araştırmanın devam ettiği;
Soruşturma sırasında sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu;