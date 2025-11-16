7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi

Yurt dışında çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 7, ulusal düzeyde aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aranan 10 suçlu ülkemize getirildi!
Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile TEM Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle;
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 7 SUÇLU YAKALANDI
Operasyon kapsamında uluslararası seviyede aranan:
B.Ö. isimli şahıs, suç örgütüne üye olma, kasten yaralama, silahla tehdit suçlarından Almanya'da,
S.B. ve E.G.isimli şahıslar, uyuşturucu ticareti suçundan Almanya'da,
R.D. isimli şahıs,taksirle adam öldürme suçundan Almanya'da,
T.Ö.A.isimi şahıs, uyuşturucu ticareti suçundan Gürcistan'da,
D.Ö. isimli şahıs uyuşturucu ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından Gürcistan'da,
Y.A. isimli şahıs, Tterör örgütüne üye olma suçundan Fas'ta yakalandı.