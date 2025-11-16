PODCAST CANLI YAYIN

7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7, ulusal seviyede aranan 3 suçlunun Almanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Fas'ta yakalanarak yurda getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 7, ulusal düzeyde aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aranan 10 suçlu ülkemize getirildi!



Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşımYerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım

Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile TEM Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle;

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 7 SUÇLU YAKALANDI

Operasyon kapsamında uluslararası seviyede aranan:

B.Ö. isimli şahıs, suç örgütüne üye olma, kasten yaralama, silahla tehdit suçlarından Almanya'da,

S.B. ve E.G.isimli şahıslar, uyuşturucu ticareti suçundan Almanya'da,

R.D. isimli şahıs,taksirle adam öldürme suçundan Almanya'da,

T.Ö.A.isimi şahıs, uyuşturucu ticareti suçundan Gürcistan'da,

D.Ö. isimli şahıs uyuşturucu ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından Gürcistan'da,

Y.A. isimli şahıs, Tterör örgütüne üye olma suçundan Fas'ta yakalandı.

ULUSAL DÜZEYDE ARANAN 3 SUÇLU YAKALANDI

Türkiye'de ulusal seviyede aranan:

E.F. isimli şahıs, dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından Gürcistan'da,

A.Ç. isimli şahıs, vergi usul kanununa muhalefet, bilişim yoluyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının kabulü suçlarından Kuzey Makedonya'da,

N.Ş.isimli şahıs, Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış sağlama, resmi belgede sahtecilik suçlarından Kuzey Makedonya'da yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

