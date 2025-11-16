7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi

Yurt dışında çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 7, ulusal düzeyde aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım

Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile TEM Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle;





KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 7 SUÇLU YAKALANDI

Operasyon kapsamında uluslararası seviyede aranan:

B.Ö. isimli şahıs, suç örgütüne üye olma, kasten yaralama, silahla tehdit suçlarından Almanya'da,

S.B. ve E.G.isimli şahıslar, uyuşturucu ticareti suçundan Almanya'da,