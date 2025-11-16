Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu, demiryolu ve havalimanlarında yürütülen karla mücadele çalışmaları ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Bakan Uraloğlu, "Karla mücadele için hava, kara ve demiryollarında toplam 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor, kontrollerini gerçekleştiriyor." açıklamasında bulundu.
"DHMİ BÜNYESİNDE YAKLAŞIK 800 PERSONEL VE TOPLAM 463 ADET SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ARAÇ MÜDAHALEYE HAZIR"
Havalimanlarında kar yağışı ve soğuk hava şartlarının olumsuz yönde etkilemesi ihtimaline karşı tüm önlemlerin alındığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmalar için yaklaşık 800 Personel personel ve son teknoloji ürünü toplam 463 adet araç hazır bulunuyor. Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerimiz, gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor. DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda yürüttüğümüz karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmaları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatlarına uygun bir şekilde yapıyoruz." diye konuştu.
"PİST-APRON-TAKSİ YOLU SAHALARINI KARDAN VE BUZDAN TEMİZLİYORUZ"
Kış mevsiminde sıcaklıkların sıklıkla sıfır derecenin altına düştüğü ve oluşabilecek buzlanma ihtimaline karşı uçuş operasyonlarının büyük bölümünün karla mücadele çalışmalarının oluşturduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yoğun kış şartlarında uçakların güvenli iniş-kalkış yapabilmesi ve havacılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Pist-Apron-Taksi Yolu sahalarını kardan ve buzdan temizliyoruz." şeklinde konuştu.