Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 457 karla mücadele merkezi üzerinden 13 bin 607 personel ve 12 bin 886 adet makine ve ekipman kullanılarak hava, kara ve demiryollarında toplam 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç 7/24 görev başında olduklarını bildirdi. Ayrıca Uraloğlu, karla mücadele için 800 personel ve 463 araç havalimanlarında hazır bulunduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu, demiryolu ve havalimanlarında yürütülen karla mücadele çalışmaları ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Karla mücadele için hava, kara ve demiryollarında toplam 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor, kontrollerini gerçekleştiriyor." açıklamasında bulundu.

"DHMİ BÜNYESİNDE YAKLAŞIK 800 PERSONEL VE TOPLAM 463 ADET SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ARAÇ MÜDAHALEYE HAZIR"

Havalimanlarında kar yağışı ve soğuk hava şartlarının olumsuz yönde etkilemesi ihtimaline karşı tüm önlemlerin alındığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmalar için yaklaşık 800 Personel personel ve son teknoloji ürünü toplam 463 adet araç hazır bulunuyor. Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerimiz, gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor. DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda yürüttüğümüz karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmaları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatlarına uygun bir şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

"PİST-APRON-TAKSİ YOLU SAHALARINI KARDAN VE BUZDAN TEMİZLİYORUZ"

Kış mevsiminde sıcaklıkların sıklıkla sıfır derecenin altına düştüğü ve oluşabilecek buzlanma ihtimaline karşı uçuş operasyonlarının büyük bölümünün karla mücadele çalışmalarının oluşturduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yoğun kış şartlarında uçakların güvenli iniş-kalkış yapabilmesi ve havacılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Pist-Apron-Taksi Yolu sahalarını kardan ve buzdan temizliyoruz." şeklinde konuştu.

DEMİRYOLLARINDA 4 BİN PERSONEL, 914 ARAÇ İLE SAHADA 7/24 ÇALIŞIYORUZ

Bakan Uraloğlu, demiryollarında alınan önlemlere de değinerek TCDD Genel Müdürlüğü ve dokuz Bölge Müdürlüğünde koordinasyon merkezleri oluşturduklarını belirtti. Uraloğlu, "Merkezler aracılığıyla hava olaylarını anlık takip ediyor, alınması gereken tedbirleri tespit ediyoruz. Alınan kararlar doğrultusunda taşrada görev yapan mobil ekiplerimizi hızlıca yönlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağında ekiplerin 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ekiplerimiz, hat boyunca sürgünle biriken karı temizliyor, makas bölgelerini açıyor ve hat kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele kapsamında, demiryollarında yaklaşık 4 bin personel ile birlikte rotatif kar küreme araçları, karkürerler ve acil müdahale araçları başta olmak üzere toplam 914 teknik araç hazır durumda bulunuyor."

KARLA MÜCADELE İÇİN 2 BİN 886 ADET MAKİNE VE EKİPMAN, 13 BİN 607 PERSONEL

Bakan Uraloğlu karayollarında da ekiplerin, vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceklerin kaydetti. Uraloğlu, "Bu çalışmalar yurt genelindeki yol ağında; 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirilecek." dedi.



AKILLI ULAŞIM MERKEZLERİ, BİN 700 KARLA MÜCADELE ARACI


Çalışmalarda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisinin karla mücadele merkezlerinde depolandığını anlatan Uraloğlu, "Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Karla mücadele merkezlerinde güzergâh analizinin, karla mücadele çalışmalarının, açılan ve kapanan yolların ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerinden takip edildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor." dedi.

