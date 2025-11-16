Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu

13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağında ekiplerin 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bakan Uraloğlu, demiryollarında alınan önlemlere de değinerek TCDD Genel Müdürlüğü ve dokuz Bölge Müdürlüğünde koordinasyon merkezleri oluşturduklarını belirtti. Uraloğlu, "Merkezler aracılığıyla hava olaylarını anlık takip ediyor, alınması gereken tedbirleri tespit ediyoruz. Alınan kararlar doğrultusunda taşrada görev yapan mobil ekiplerimizi hızlıca yönlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Demiryolları (AA)

KARLA MÜCADELE İÇİN 2 BİN 886 ADET MAKİNE VE EKİPMAN, 13 BİN 607 PERSONEL



Bakan Uraloğlu karayollarında da ekiplerin, vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceklerin kaydetti. Uraloğlu, "Bu çalışmalar yurt genelindeki yol ağında; 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirilecek." dedi.





Karla mücadele aracı (AA)

AKILLI ULAŞIM MERKEZLERİ, BİN 700 KARLA MÜCADELE ARACI



Çalışmalarda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisinin karla mücadele merkezlerinde depolandığını anlatan Uraloğlu, "Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Karla mücadele merkezlerinde güzergâh analizinin, karla mücadele çalışmalarının, açılan ve kapanan yolların ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerinden takip edildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor." dedi.

