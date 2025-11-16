PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?

CHP'nin 39. Kurultayına günler kala kulisler hareketli. Parti içi muhalefet Özgür Özel'in "tek aday" olarak hazırlayacağı 'Anahtar Liste'yi delme hesabı içinde. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un PM üyeliği adaylığına hazırlandığı konuşulurken; PM'de istenmeyen 5 isme TAKVİM ulaştı. Peki, mevcut PM üyeleri neden Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ı şikayet etti? Yavaş'ın "Koray Aydın" planı neydi? İşte CHP koridorlarında konuşulanlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yargıda istinaf süreci devam eden "şaibeli" kurultayından aklanamadan 39. Olağan Kurultaya gidiyor.

28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara Arena'da gerçekleştirilecek olan kurultayın ilk gününde parti programı oylanacak. İkinci gün genel başkan üçüncü gün ise PM seçimi yapılacak.



ÖZEL'DEN "TEK ADAY" DAYATMASI... ÇARŞAF LİSTE ÖNGÖRÜLÜYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "tek aday" dayatmasının hakim olacağı kurultayda çarşaf liste öngörülüyor.

Özel'in hazırlayacağı anahtar liste de delegelerin onayına sunulacak.



"SADIK VEKİLLER" LİSTEYİ DELME HESABI YAPIYOR... PM 80'E Mİ ÇIKIYOR?

Parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.

Kılıçdaroğlu'nun "sadık vekilleri" kurultayda Özgür Özel'in listesini delerek parti yönetimi içerisinde var olmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Bir yandan da 60 kişilik PM'nin 80 kişiye çıkarılabileceği ifade ediliyor.

CHPnin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladıCHPnin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı

MI6'DAN AKIL ALMIŞLARDI... GÖLGE KABİNE KALKIYOR

Özgür Özel partinin MYK yapısını değiştirecek. İdare MYK hüviyeti alacak olan Merkez Yönetim Kurulu sayısı 24'ten 14'e düşürülecek. Gölge bakan uygulamasına son verilecek.

Bilindiği üzere İBB'de casusluk soruşturmasının bir kolu CHP Genel Merkezi'ne uzanmış, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'la bağlantılı olan MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün kriptolu telefonundan CHP'ye "Gölge Kabine" önerisi yer almıştı. Şaibeli kurultayda İmamoğlu'nun desteğiyle koltuğu devralan Özgür Özel daha ilk MYK'sında İngiliz istihbaratının ajandasını uygulamış, "Gölge Kabine" projesini açıklamıştı.





Öte yandan TAKVİM, CHP'nin 39. Kurultayı öncesi CHP kaynaklarından sıcak kulis bilgilerine ulaştı.

ÜMİT ERKOL PM'YE GİRME PEŞİNDE

CHP Ankara'da 28-30 Kasım öncesi hareketli günler yaşanıyor. Mevcuttaki Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un PM üyeliği adaylığına hazırlandığı konuşuluyor.

Erkol'un Parti Meclisi Üyesi olup yerini İl Sekreteri olan ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e yakınlığı ile bilinen Yüksel Işık'a bırakacağı söyleniyor.

TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... Mansur Yavaşın emaneti krize yol açtı: PM ve MYKda istenmeyen 3 ismi açıklıyoruzTAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... Mansur Yavaşın emaneti krize yol açtı: PM ve MYKda istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz



PM'DE İSTEMEYEN 5 İSİM VE MANSUR YAVAŞ

PM'de istenmeyen 5 isme de yine TAKVİM ulaştı.

Bir grup mevcut PM üyesi kurultaya günler kala CHP rozetini sonrada takan Cemal Enginyurt, Adnan Beker ve Ümit Dikbayır'a PM'de görev verilmesini istemedi.

Bu doğrultuda Özgür Özel'e şikayete giden üyeler, "Mansur Yavaş kendini savunacak isimleri partiye taşımak, PM'ye sokmak istiyor. Adayımız Mansur Yavaş olamaz, olmamalı" dedi.




YAVAŞ'IN "KORAY AYDIN-CHP" PLANI

Geçtiğimiz günlerde Ankara kulislerinde yakılanan "Koray Aydın CHP'ye geçiyor" söylentisi konuşulurken süreci Mansur Yavaş'ın yönettiği öğrenildi. Koray Aydın mezkur iddiaları yalanladı.

Çünkü Mansur Yavaş, Aydın için parti içinde destek bulamadı, süreci yönetemedi.

CHP'li Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut (Takvim.com.tr)CHP'li Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut (Takvim.com.tr)


PM'de istenmeyen diğer 2 isim ise Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Bulut'un ismi Seyhan Belediyesi üzerinden 1 milyon dolar rüşvet almakla anılıyor.

"Özgür Özel'in gizli kasası, ağabeyi" olarak zikredilen Veli Ağbaba'nın yerel yöneticileri bıktırdığı CHP kulislerinde yankılanıyor.

AĞBABA'DAN PARTİ İÇİNE GÖZDAĞI: DOKUNULMAZLIK BENDEN GEÇER

"Dokunulmazlık ve vekillik benden geçer" diyerek parti içine gözdağı verdiği söylenen Ağbaba, Özgür Özel'i de zora sokmuş vaziyette.

Özel'in Ağbaba için "Kaldıramıyorum parti içinden sızma yapıyor çok konuşuyor" dediği söyleniyor.

CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlunun ekibi şantaja başladıCHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlunun ekibi şantaja başladı


"EKO"SİSTEM DAĞITTIĞI PARALARI ŞANTAJ ARACI YAPTI

Kulislerde ayrıca, yolsuzluk ve casusluk suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun hapishanedeyken bile CHP'yi dizayn etmeye çalıştığı, dışarıdaki ekibinin destek toplamak için tehdit ve şantaja başvurduğu iddiaları konuşuluyor.

İddialara göre, İmamoğlu ekibi daha önce dağıttıkları paraların hesabını sorarak, destek vermek istemeyenleri "Bizden para aldınız, sizi teşhir ederiz" sözleriyle tehdit ettiği iddia edildi.

Partide "kimse bizi biçemez" çıkışı yapan İmamoğlu ekibinin, destek vermeyen delegelere yönelik "İmamoğlu paylaşım yapar" tehdidinde bulunduğu, bu durumun kulislerde büyük rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.




Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış
Filistin'de Sare Bayramı bahanesiyle kuşatma: İsrail ordusu mahalleleri kapattı
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar