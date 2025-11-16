CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yargıda istinaf süreci devam eden "şaibeli" kurultayından aklanamadan 39. Olağan Kurultaya gidiyor.
28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara Arena'da gerçekleştirilecek olan kurultayın ilk gününde parti programı oylanacak. İkinci gün genel başkan üçüncü gün ise PM seçimi yapılacak.
ÖZEL'DEN "TEK ADAY" DAYATMASI... ÇARŞAF LİSTE ÖNGÖRÜLÜYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "tek aday" dayatmasının hakim olacağı kurultayda çarşaf liste öngörülüyor.
Özel'in hazırlayacağı anahtar liste de delegelerin onayına sunulacak.
"SADIK VEKİLLER" LİSTEYİ DELME HESABI YAPIYOR... PM 80'E Mİ ÇIKIYOR?
Parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.
Kılıçdaroğlu'nun "sadık vekilleri" kurultayda Özgür Özel'in listesini delerek parti yönetimi içerisinde var olmaya devam etmeyi amaçlıyor.
Bir yandan da 60 kişilik PM'nin 80 kişiye çıkarılabileceği ifade ediliyor.
MI6'DAN AKIL ALMIŞLARDI... GÖLGE KABİNE KALKIYOR
Özgür Özel partinin MYK yapısını değiştirecek. İdare MYK hüviyeti alacak olan Merkez Yönetim Kurulu sayısı 24'ten 14'e düşürülecek. Gölge bakan uygulamasına son verilecek.
Bilindiği üzere İBB'de casusluk soruşturmasının bir kolu CHP Genel Merkezi'ne uzanmış, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'la bağlantılı olan MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün kriptolu telefonundan CHP'ye "Gölge Kabine" önerisi yer almıştı. Şaibeli kurultayda İmamoğlu'nun desteğiyle koltuğu devralan Özgür Özel daha ilk MYK'sında İngiliz istihbaratının ajandasını uygulamış, "Gölge Kabine" projesini açıklamıştı.