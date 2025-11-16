CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?

Öte yandan TAKVİM, CHP 'nin 39. Kurultayı öncesi CHP kaynaklarından sıcak kulis bilgilerine ulaştı. ÜMİT ERKOL PM'YE GİRME PEŞİNDE CHP Ankara'da 28-30 Kasım öncesi hareketli günler yaşanıyor. Mevcuttaki Ankara İl Başkanı Ümit Erkol 'un PM üyeliği adaylığına hazırlandığı konuşuluyor. Erkol'un Parti Meclisi Üyesi olup yerini İl Sekreteri olan ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e yakınlığı ile bilinen Yüksel Işık'a bırakacağı söyleniyor.

YAVAŞ'IN "KORAY AYDIN-CHP" PLANI Geçtiğimiz günlerde Ankara kulislerinde yakılanan "Koray Aydın CHP'ye geçiyor" söylentisi konuşulurken süreci Mansur Yavaş 'ın yönettiği öğrenildi. Koray Aydın mezkur iddiaları yalanladı. Çünkü Mansur Yavaş, Aydın için parti içinde destek bulamadı, süreci yönetemedi.

PM'DE İSTEMEYEN 5 İSİM VE MANSUR YAVAŞ PM'de istenmeyen 5 isme de yine TAKVİM ulaştı. Bir grup mevcut PM üyesi kurultaya günler kala CHP rozetini sonrada takan Cemal Enginyurt, Adnan Beker ve Ümit Dikbayır'a PM'de görev verilmesini istemedi. Bu doğrultuda Özgür Özel'e şikayete giden üyeler, "Mansur Yavaş kendini savunacak isimleri partiye taşımak, PM'ye sokmak istiyor. Adayımız Mansur Yavaş olamaz, olmamalı" dedi.

CHP'li Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut (Takvim.com.tr)





PM'de istenmeyen diğer 2 isim ise Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Bulut'un ismi Seyhan Belediyesi üzerinden 1 milyon dolar rüşvet almakla anılıyor.



"Özgür Özel'in gizli kasası, ağabeyi" olarak zikredilen Veli Ağbaba'nın yerel yöneticileri bıktırdığı CHP kulislerinde yankılanıyor.



AĞBABA'DAN PARTİ İÇİNE GÖZDAĞI: DOKUNULMAZLIK BENDEN GEÇER

"Dokunulmazlık ve vekillik benden geçer" diyerek parti içine gözdağı verdiği söylenen Ağbaba, Özgür Özel'i de zora sokmuş vaziyette.



Özel'in Ağbaba için "Kaldıramıyorum parti içinden sızma yapıyor çok konuşuyor" dediği söyleniyor.