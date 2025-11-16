Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç’un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri

Büyük Doğu ile Tanışan Genç Şair

Karakoç'un düşünce dünyasında belirleyici kırılmalardan biri, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışması oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi sınav sonuçlarını beklerken Kısakürek'in kapısını çaldı ve o tanışma, hayat boyu sürecek bir zihinsel ortaklığın başlangıcına dönüştü.

İslam düşüncesini çağdaş bir üslupla savunan Büyük Doğu'nun Karakoç üzerindeki etkisini yıllar sonra şu sözlerle ifade etmişti:

"İslam içimizde saklı bir inançtı. Kimseye açılamıyorduk. Büyük Doğu'da onu yükselen bir ses olarak görünce bütün sıkıntıları göğüsleyebileceğime inandım."

Büyük Doğu'nun sanat ve edebiyat sayfalarını yöneten genç şair, ilk yazılarını da bu dergide yayımladı.