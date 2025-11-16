Kadraj Galeri Kadraj İkon Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri

Türk şiirinde derin izler bırakan, düşünce dünyasında yeni bir ufuk açan Sezai Karakoç'un vefatının üzerinden dört yıl geçti. Türk edebiyatının 'son büyük atılımı' olarak nitelenen İkinci Yeni Hareketi'nin kurucu isimleri arasında yer alan Karakoç, ardında şiir, düşünce, siyaset ve kültür hayatına yön veren büyük bir miras bıraktı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:13
Tam adı Ahmed Sezai Karakoç olan şair 22 Ocak 1933'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. Babası Yasin Bey, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Ruslara esir düşmüş bir tüccardı. Annesi Emine Hanım ise ailesinin sükunetini taşıyan bir Anadolu kadınıydı.

Çocukluk yılları Ergani, Maden ve Piran arasında geçti. İlkokulu 1944'te Ergani'de tamamladı. Parasız yatılı kazandığı Maraş Ortaokulunun ardından Gaziantep Lisesi'nden mezun oldu. Okuma tutkusunu erken yaşlarda geliştiren Karakoç, lisede Batı klasiklerine yönelerek geniş bir kültürel birikim edindi.

Büyük Doğu ile Tanışan Genç Şair

Karakoç'un düşünce dünyasında belirleyici kırılmalardan biri, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışması oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi sınav sonuçlarını beklerken Kısakürek'in kapısını çaldı ve o tanışma, hayat boyu sürecek bir zihinsel ortaklığın başlangıcına dönüştü.

İslam düşüncesini çağdaş bir üslupla savunan Büyük Doğu'nun Karakoç üzerindeki etkisini yıllar sonra şu sözlerle ifade etmişti:
"İslam içimizde saklı bir inançtı. Kimseye açılamıyorduk. Büyük Doğu'da onu yükselen bir ses olarak görünce bütün sıkıntıları göğüsleyebileceğime inandım."

Büyük Doğu'nun sanat ve edebiyat sayfalarını yöneten genç şair, ilk yazılarını da bu dergide yayımladı.

Memuriyet ve İlk Kitap: 'Körfez'

Üniversitenin maliye bölümünden 1955'te mezun olan Karakoç, aynı yıl Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. 1956'da maliye müfettiş yardımcısı, 1959'da ise gelirler kontrolörü unvanını aldı. Görevleri nedeniyle Anadolu'nun birçok şehrini dolaştı.

1959'da kendi imkanlarıyla yayımladığı ilk şiir kitabı "Körfez", şairin poetik çizgisinin erken örneklerini taşıyordu.