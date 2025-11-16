Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Türk şiirinde derin izler bırakan, düşünce dünyasında yeni bir ufuk açan Sezai Karakoç'un vefatının üzerinden dört yıl geçti. Türk edebiyatının 'son büyük atılımı' olarak nitelenen İkinci Yeni Hareketi'nin kurucu isimleri arasında yer alan Karakoç, ardında şiir, düşünce, siyaset ve kültür hayatına yön veren büyük bir miras bıraktı.
