Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
ABD’de hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlendi. Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği törende, sanat dünyası ve dostları Abacı’ya son kez eşlik etti. Usta sanatçı, pazartesi günü Ankara’daki Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Muazzez Abacı, 5 Kasım'da kızını ziyaret etmek için gittiği New York'ta kalp krizi geçirmişti. Stent takılan sanatçı, daha sonra böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış, tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım'da hayatını kaybetmişti.
Abacının cenazesi gerekli işlemlerin ardından dün saat 15.30'da Türk Hava Yolları (THY) ile Washington'dan İstanbul'a getirildi. Cenaze daha sonra ailesi tarafından teslim alındı.