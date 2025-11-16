Usta sanatçı Muazzez Abacı’ya veda: AKM’de tören düzenlendi

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 12:48

Muazzez Abacı, 5 Kasım'da kızını ziyaret etmek için gittiği New York'ta kalp krizi geçirmişti. Stent takılan sanatçı, daha sonra böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış, tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

Abacının cenazesi gerekli işlemlerin ardından dün saat 15.30'da Türk Hava Yolları (THY) ile Washington'dan İstanbul'a getirildi. Cenaze daha sonra ailesi tarafından teslim alındı.