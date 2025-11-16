Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut metro tünellerinin, olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkânı sağlayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, çift hatlı demiryolu tünellerinin ise iki adet M60 tankın yan yana geçişine imkân tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş bir hacme sahip olduğunu belirtti.
"ALTYAPI YATIRIMLARI KRİZ ANLARINDAKİ DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenlik ve sığınma amacıyla kullanılabileceğini belirterek, Türkiye genelinde yürütülen yatırımların ülkenin kriz anlarındaki dayanıklılığını artırdığını söyledi.
Bakan Uraloğlu, 7 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, ulaştırma ve haberleşme ağlarının sadece ulaşım ve iletişim işleviyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda ulusal güvenlik ve sivil koruma sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
METRO TÜNELLERİ ACİL HALLERDE SIĞINAK OLARAK KULLANILABİLECEK
Bakan Uraloğlu, mevcut ulaştırma altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanı olarak değerlendirilebileceğini belirterek şu bilgileri verdi:
"Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunuyor. Bu mevcut hatlar, olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkânı sağlayabilecek kapasiteye sahip. Sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünelleri, güçlü birer sığınak altyapısı oluşturuyor."
Uraloğlu, yeni yapılacak metro hatlarının da planlama aşamasında sığınak vasfında olacak şekilde projelendirileceğini, mevcut metro tünellerinde ise eksikliklerin giderilerek aynı nitelikte düzenlemeler yapılacağını söyledi.