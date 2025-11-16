PODCAST CANLI YAYIN

Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı

Türkiye’nin metro ve demiryolu tünelleri olağanüstü durumlarda milyonlarca kişiye güvenli sığınak olabilecek kapasiteye sahip. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, gerek genişlikleri gerekse dayanıklı metro tünellerinin kriz anlarında ülkenin en kritik barınma ve koruma alanlarına dönüşebileceği vurgulayarak 1.3 milyon kişiye acil barınma imkanı sağlayabileceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut metro tünellerinin, olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkânı sağlayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, çift hatlı demiryolu tünellerinin ise iki adet M60 tankın yan yana geçişine imkân tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş bir hacme sahip olduğunu belirtti.

Sığınak dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacakSığınak dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak

"ALTYAPI YATIRIMLARI KRİZ ANLARINDAKİ DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenlik ve sığınma amacıyla kullanılabileceğini belirterek, Türkiye genelinde yürütülen yatırımların ülkenin kriz anlarındaki dayanıklılığını artırdığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Bakan Uraloğlu, 7 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, ulaştırma ve haberleşme ağlarının sadece ulaşım ve iletişim işleviyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda ulusal güvenlik ve sivil koruma sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

METRO TÜNELLERİ ACİL HALLERDE SIĞINAK OLARAK KULLANILABİLECEK

Bakan Uraloğlu, mevcut ulaştırma altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanı olarak değerlendirilebileceğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunuyor. Bu mevcut hatlar, olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkânı sağlayabilecek kapasiteye sahip. Sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünelleri, güçlü birer sığınak altyapısı oluşturuyor."

Uraloğlu, yeni yapılacak metro hatlarının da planlama aşamasında sığınak vasfında olacak şekilde projelendirileceğini, mevcut metro tünellerinde ise eksikliklerin giderilerek aynı nitelikte düzenlemeler yapılacağını söyledi.

DEMİRYOLU TÜNELLERİNİN SIĞINMA VE TAHLİYE POTANSİYELİ YÜKSEK

Demiryolu tünelleri ve makas yapılarının da gerektiğinde sığınma veya tahliye koridoru olarak kullanılabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Çift hatlı demiryolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil; özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor. Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demiryolu tünellerimiz; iki M60 tankın yan yana geçişine imkân tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş bir hacme sahiptir."

KAHRAMANKAZAN UYDU YEDEKLİK MERKEZİ DEVLET YAYINLARINI GÜVENCE ALTINA ALIYOR

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın Kahramankazan'daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezinin, yedekli enerji ve iletim sistemleriyle olağanüstü durumlarda devlet yayınlarının kesintisiz sürdürülmesini sağladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Normal koşullarda TRT kendi anten sistemleri üzerinden yayın yapıyor. Gerektiğinde yayın akışı, Türksat ve TRT arasındaki karasal hat üzerinden Türksat'a devredilerek teleport ve uplink altyapısı üzerinden uyduya iletim aralıksız devam ettiriliyor. Kahramankazan'da kurulan Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezi ile bu güvence daha da güçlendirildi. Yedekli enerji, iletim ve kontrol altyapısı sayesinde kriz, afet, kesinti durumlarında bile devlet yayınları Türksat tarafından yedek istasyona aktarılarak devam ettirilebilecek."

Gölbaşı Veri Merkezi'nin 2027 yılında hizmete açılması planlanıyorGölbaşı Veri Merkezi'nin 2027 yılında hizmete açılması planlanıyor

GÖLBAŞI VERİ MERKEZİ DİJİTAL VERİLERİN STRATEJİK SIĞINAĞI OLACAK

Uraloğlu, Türksat'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yapılacak yeni veri merkezinin, Türkiye'nin dijital verileri için "stratejik bir sığınak" görevi üstleneceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Savaş, deprem ve tüm olağanüstü durumlarda Türkiye'nin dijital verileri için stratejik bir sığınak görevi üstlenecek. Devlet ve kurum verileri, yedekli enerji ve iletişim altyapısıyla tam güvenlik altında saklanacak. Siber saldırı veya iletişim kesintisi yaşansa dahi sistemler, Türksat'ın kontrolünde bulunan güvenli ve kesintisiz altyapı üzerinde çalışmaya devam edecek. Böylece e-Devlet Kapısı başta olmak üzere dijital devlet hizmetleri, en zor koşullarda bile kesintiye uğramadan sürdürülebilecek."

