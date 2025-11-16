İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "özel vasfa haiz" üye olan 13 şüpheliyle ilgili tespitlere " Özel Vasfa Haiz Üye Kadrosu" başlığı altında yer verildi.

İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildiği İBB iddianamesi tamamlandı. Görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun 1 numara olarak yer aldığı iddianamede İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildi.

İddianamede, "Şüphelilerin bir kısmının belediye içerisinde herhangi bir görevleri olmamasına rağmen belediye görevlilerine veya diğer örgüt üyelerine talimatlar verdikleri, bir kısmının ise belediye içerisinde görevli personel olmasına rağmen kendisine verilen görev tanımının tamamen dışındaki başka birimde yer alan görevlilere talimatlar verdikleri, örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu'yla bir şekilde diyalog içerisinde oldukları ve diğer örgüt üyelerinden daha aktif konumda bulundukları"na ilişkin tespitlere yer verildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"nde "özel vasfa haiz üye" konumunda bulunan 13 şüphelinin haklarında yapılacak yargılama sonucundaki ceza tayininde diğer örgüt mensuplarından farklı bir değerlendirmeye tabi tutularak, alt sınırdan uzaklaşılarak üst hadden cezalandırılmaları gerektiği ifade edilen iddianamede, söz konusu şüphelilerin yönetici pozisyonunda bulunmamakla birlikte "örgüt üyesi" sıfatının üzerinde konumlandığı kaydedildi.

İddianamede, "Her ne kadar 765 Sayılı Kanun'un 168/1 maddesinde düzenlenmesine rağmen 5237 Sayılı TCK'nın düzenlenmesinde 'özel vasfa haiz üye' kavramına yer verilmemiş ise de, bahsedilen bu kavramın, kişilerin haklarında yapılacak olan yargılama sonucundaki karar aşamasında ceza miktarı tayininde üst sınırdan takdir edilmek suretiyle dikkate alınması gerektiği, aksi bir uygulamanın yani 'özel vasfa haiz olan üye' ile 'özel vasfa haiz olmayan üye' arasında aynı uygulama (aynı sınırdan ceza belirlenmesi) tatbikinin ceza adaletine aykırı olacağı unutulmamalıdır." şeklindeki ifadeye yer verildi.

"Özel vasfa haiz" üyeler arasında görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, İmamoğlu İnşaat ile SSB Gayrimenkul isimli şirketlerin genel müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu 'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan Necati Özkan , İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, iş insanları Ali Nuhoğlu, Hüseyin Köksal ile Seza Büyükçulha'nın yer aldığı iddianamede belirtildi.

NECATİ ÖZKAN'IN TELEFONU PATLADI

İddianamede örgüt yöneticilerinden Hüseyin Gün'e bağlı hareket ettiği değerlendirilen Özkan, aynı zamanda "siyasal ve askeri casusluk" suçundan da başka bir dosyada tutuklu bulunuyor.

Siber Suçlar Birimi'nin Özkan'ın telefonunda tespit ettiği el yazısı bir not da iddianamede yer aldı.

TELEFONUNDA BULUNAN NOTLAR İÇİN NE DEMİŞTİ? 26 Ekim günü casusluk suçundan tutuklanan Necati Özkan'ın aynı gün savcılık ifadesinde bu belgenin de sorulduğu ortaya çıktı. Özkan sorgusunda telefonunda bulunan notla ilgili, "Bu dokümanları kimin hazırladığını bilmiyorum, bahsi geçen dokümanlardaki içeriklerden de haberdar değilim" dedi. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarından tutuklu Necati Özkan'ın cep telefonundan 22 Aralık 2024 yani İmamoğlu ve yolsuzluk çetesine yönelik operasyondan 3 ay önce hazırlanmış bir belge ortaya çıktı. "İmamoğlu ve geliyorum diyen operasyon" başlıklı belgede, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değiştirilmesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bir ismin atanması, İstanbul'a yeni bir valinin atanması hazırlığı içinde olunması" şeklinde ifadelere rastlandı.

PARTİNİN BAŞINA GEÇMEK...

Defter sayfasındaki notta 10'dan fazla başlık bulunuyor. Notta, "Partinin başına geçmek", "Trump ile görüşme", "İstanbul'a yeni vali gelecek, ardından kayyum" gibi ifadeler dikkati çekti.

Belgede şunlar yer aldı;

1) Kimsenin bilmediği yeni bir ofis hazırlanmalıdır.

2) İnternete hiç bağlanmamış yeni bir bilgisayar temin edilerek önemli ve özellikli bilgiler ve dosyalar sadece bu bilgisayarda bulunmalıdır.

3) Başkası adına daha önce hic kullanılmamış yeni hat ve yeni sıfır telefon temin edilmelidir. Telefon eski internete bağlı olmayan, akıllı olmayan klasik telefonlardan tercih edilmelidir. Yeni numara ve telefon ile sadece özel stratejik görüşmeler yapılmalıdır.

Notta ayrıca, CHP'ye ilişkin iç şikayetler ve bazı planlara da yer verildiği görüldü.

"Mansur şehirlerde büro açıyor, milliyetçi kanalla görüşüyor", "Örgüt Mansur'u çıkaracak", "Vekiller sarhoş geliyor, odalarında alkol var", "Milletvekili istifa ve ara seçim" gibi ifadeler nottaki başlıklardan bazıları.

Necati Özkan'ın adı iddianamede, 'Özel vasfa haiz üye' olarak geçiyor.