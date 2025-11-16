MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş







24 KASIMDA EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ BELLİ OLDU 2025 atama planlamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyle sıralandı:



• Sınıf öğretmenliği: 4.378



• Özel eğitim: 3.087



• Din kültürü ve ahlak bilgisi: 1.802



• Okul öncesi: 1.321



• İngilizce: 757 Bu dağılım, özellikle özel eğitim ve temel eğitim alanlarında artan ihtiyaçlara göre şekillendirildi. FETÖ SÜRECİ ATAMA DENGESİNİ ETKİLEDİ Millî Eğitim Bakanlığı'nın istihdam politikasında öğretmen arz-talep dengesini etkileyen olağanüstü süreçlerden biri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ soruşturmaları oldu. Bu süreç, Bakanlığın personel planlamasını yeniden şekillendiren kritik bir etken olarak öne çıktı. Bakanlık bünyesinde toplam 34.795 personel Kanun Hükmünde Kararnameler ve OHAL Komisyonu kararlarıyla ihraç edildi. İhraç edilenlerden 7.063 kişi çeşitli kararlarla görevine iade edilirken, net ihraç sayısı 27.732 olarak kayıtlara geçti. Yaşanan olağanüstü süreçlere rağmen eğitimin kesintisiz sürdürülmesi, öğretmen açıklarının telafisi için yapılan planlamaların rasyonelliği ve toplumsal güvenliğin öncelenmesi; Bakanlığın kurumsal kapasitesinin ve kriz yönetimi kabiliyetinin önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.





KPSS VERİLERİ YANLIŞ ALGILARI GİDERİYOR 2024 KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna 466 bin 910 aday katıldı; 50 puan ve üzeri alanların sayısı ise 456 bin 285 oldu. Ancak Bakanlık, bu adayların tamamının öğretmen adayı olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını vurguluyor. Zira öğretmenlik atama alanlarına kaynaklık eden birçok bölümün tek istihdam alanı öğretmenlik değil. Bu nedenle tüm KPSS adaylarının "ataması yapılmayan öğretmen" algısıyla anılması, manipülatif bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.