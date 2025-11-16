Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var

umhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplancak. (AA-ARŞİV)

BAKAN GÜLER'İN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir ekip görevlendirilmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ekibin yaptığı çalışmalar, topladığı deliller ve tespitlerine ilişkin Kabine'ye ayrıntılı bir sunum yapması bekleniyor.