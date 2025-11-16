Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanacak Kabinenin gündemi oldukça yoğun.
Yarın gerçekleştirilecek Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor.
BAKAN GÜLER'İN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR
20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir ekip görevlendirilmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ekibin yaptığı çalışmalar, topladığı deliller ve tespitlerine ilişkin Kabine'ye ayrıntılı bir sunum yapması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan adımlar da Kabine'nin gündem başlıkları arasında yer alıyor. Terör örgütü PKK silah bırakma kararı alıp Türkiye'den çekildiğini duyurmuştu. Kabine'de sınır ötesinde ve sahada yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak.
ENFLASYON MASADA
Ekonomide yaşanan son gelişmeler de gündemde olacak. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ve atılacak adımlar değerlendirilecek.