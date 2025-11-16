PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yoğun gündem konularıyla yarın toplanıyor. Beştepe’de gerçekleşecek olan toplantının en önemli gündem maddesi 20 askerin şehit olduğu uçak kazası olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in kabineye kapsamlı bir sunum yapması beklenirken, Terörsüz Türkiye ve Gazze’deki soykırım da masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanacak Kabinenin gündemi oldukça yoğun.

Yarın gerçekleştirilecek Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor.

BAKAN GÜLER'İN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir ekip görevlendirilmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ekibin yaptığı çalışmalar, topladığı deliller ve tespitlerine ilişkin Kabine'ye ayrıntılı bir sunum yapması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan adımlar da Kabine'nin gündem başlıkları arasında yer alıyor. Terör örgütü PKK silah bırakma kararı alıp Türkiye'den çekildiğini duyurmuştu. Kabine'de sınır ötesinde ve sahada yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak.

ENFLASYON MASADA

Ekonomide yaşanan son gelişmeler de gündemde olacak. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

GAZZE VE SURİYE'DEKİ SON DURUM

Ateşkesin ardından Gazze'de süren insani krizin yanı sıra Suriye'deki son durum da masada olacak.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

