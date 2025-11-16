İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek Ailesi, Ortaköy’de yedikleri yiyecek sonrası zehirlenme şüphesiyle felaket yaşadı. Çiğdem Böcek ve iki çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in durumu kritik. Adli Tıp ve Tarım Bakanlığı ekipleri inceleme yaparken, gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Olay ‘şüpheli ölüm’ olarak kayda geçti ve soruşturma derinleştirildi. Zehirlenen ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Giriş katında ilaçlama yapıldığı belirlenen otel mühürlendi.
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek Ailesi'nin çocukları Kadir Muhammed (6) ve Masal'ın (3) ölümünün ardından anne Çiğdem Böcek de (27) hayatını kaybetti.
3 kez kalbi duran baba Servet Böcek'in (36) hayati tehlikesi ise sürüyor.
Olaya cinayet büro el attı. Gurbetçi ailenin kaldığı otel mühürlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ortaköy'de tantuni, midye ve kokoreç, sucuk ekmek yiyen ailenin yaşadığı felaket üzerine Adli Tıp Kurumu uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri; midye, tavuk tantuni, sucuk ekmek, mercimek çorbası ve kokoreç numunelerindeki incelemesine devam ediyor.
OTELDEN 2 KİŞİ DAHA HASTANELİK OLDU
Ölümlere ilişkin inceleme devam ederken ailenin kaldığı otelden yeni zehirlenme vakaları geldi.
İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da turistik amaçla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi.
Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. Mustafa Taamart'ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri'nin ise saat 05.00'te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi.
Oda arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği bildirildi.