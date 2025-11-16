Hangi bakteriyi üretebilir?



E.coli, Salmonella, Campylobacter ve özellikle Clostridium perfringens (yeniden ısıtılan sakatatlarda çok yaygındır). Ayrıca paraziter riskler de diğer etlere göre daha yüksektir.

Ne gibi sonuçlara yol açabilir?



Şiddetli kusma, ishal, mide–bağırsak krampları, ateş, toksin kaynaklı zehirlenme, ağır enfeksiyon.

Uygun saklanmamış sakatat "ıslah edilemez"; pişirilse bile toksinler kalmaya devam eder ve risk ortadan kalkmaz. Çocuklar ve hassas bünyelerde tablo çok daha ağır seyreder.