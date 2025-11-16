Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
Ortaköy'de yaşanan kumpir faciası, dışarıda tüketilen yiyeceklerin yanlış koşullarda nasıl dakikalar içinde zehire dönüşebileceğini bir kez daha acı şekilde gösterdi. Sıcaklık, hijyen ve bekleme süresi gibi basit görünen detaylar bazı yiyeceklerde ölümcül bakterilerin üremesine yol açabiliyor. Peki hangi yiyecekler saniyeler içinde bozuluyor, hangi bakteriler ölümcül sonuçlar doğurabiliyor? İşte dışarıda yemek yerken iki kez düşünmenizi sağlayacak en riskli ürünler...
