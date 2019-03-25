Şampiyon Eczacıbaşı Vitra

Dev finalde gülen Eczacıbaşı VitrA... AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.
AÇILIŞI FENER YAPTI
Karşılaşmada başa baş geçen ilk seti Fenerbahçe Opet 25-23 kazandı. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı seti 25-17 kazandı ve durumu eşitledi: 1-1. Büyük bir mücadeleye sahne olan üçüncü seti 25-22 üstün tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, maçı da 2-1'e taşıdı. Eczacıbaşı dördüncü seti de 25-20 alarak maçı 3-1 kazandı ve kupanını sahibi olmayı başardı.
MVP BOSKOVIC SEÇİLDİ
Kupayı son olarak 2011-2012 sezonunda alan Eczacıbaşı dünkü şampiyonlukla bu hasretine son verirken, toplamda ise 9. kez kupa zaferi yaşamış oldu. Büyük çekişmeye sahne olan finalin en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic seçildi.
AÇILIŞI FENER YAPTI
Karşılaşmada başa baş geçen ilk seti Fenerbahçe Opet 25-23 kazandı. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı seti 25-17 kazandı ve durumu eşitledi: 1-1. Büyük bir mücadeleye sahne olan üçüncü seti 25-22 üstün tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, maçı da 2-1'e taşıdı. Eczacıbaşı dördüncü seti de 25-20 alarak maçı 3-1 kazandı ve kupanını sahibi olmayı başardı.
MVP BOSKOVIC SEÇİLDİ
Kupayı son olarak 2011-2012 sezonunda alan Eczacıbaşı dünkü şampiyonlukla bu hasretine son verirken, toplamda ise 9. kez kupa zaferi yaşamış oldu. Büyük çekişmeye sahne olan finalin en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic seçildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.