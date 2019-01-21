Galatasaray forvet transferinde mutlu sona yakın... Sarı-Kırmızılılar'ın Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Brezilyalı golcü Alan Carvalho'yu salı gününe kadar açıklaması bekleniyor. Bilindiği gibi Cimbom, Sambacı yıldızla her konuda anlaşmaya varmış ancak kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu.
ÇİN EKİBİ İKNA EDİLDİ
G.Saray Çin ekibiyle de pazarlıklarını büyük oranda tamamladı. Aslan'ın bir başka hedefi ise Sparta Prag forması giyen Tetteh... 21 yaşındaki golcüde de sona yaklaşıldı.
TETTEH DE TAMAM
Çekya ekibine 7.5 milyon Euro teklif eden Galatasaray'ın oyuncuyla da anlaştığı öğrenildi. İki transfer salı günü açıklanacak.
MESAJ YAĞIYOR
Taraftarlar da forvet transferinin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor... G.Saray'a gönül verenler, sosyal medyadan yönetime sürekli mesaj yağdırıyor.
ALAN'A YILLIK 3.5 MİLYON
G.Saray, Alan Carvalho ile yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı- Kırmızılılar oyuncunun kulübüne de 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.
ÇİN EKİBİ İKNA EDİLDİ
G.Saray Çin ekibiyle de pazarlıklarını büyük oranda tamamladı. Aslan'ın bir başka hedefi ise Sparta Prag forması giyen Tetteh... 21 yaşındaki golcüde de sona yaklaşıldı.
TETTEH DE TAMAM
Çekya ekibine 7.5 milyon Euro teklif eden Galatasaray'ın oyuncuyla da anlaştığı öğrenildi. İki transfer salı günü açıklanacak.
MESAJ YAĞIYOR
Taraftarlar da forvet transferinin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor... G.Saray'a gönül verenler, sosyal medyadan yönetime sürekli mesaj yağdırıyor.
ALAN'A YILLIK 3.5 MİLYON
G.Saray, Alan Carvalho ile yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı- Kırmızılılar oyuncunun kulübüne de 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.
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