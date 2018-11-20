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Bu kez kaçırmayacağım

Fener taraftarının desteğine karşılık vermek istediğini söyleyen Slimani “Pozisyon buluyorum ama kaçırıyorum. Buna son vereceğim” dedi.

Bu kez kaçırmayacağım
Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü İslam Slimani, Trabzonspor maçında gol yollarındaki suskunluğunu bozmak istiyor. Sahadaki mücadelesini golle süslemek isteyen tecrübeli golcü, Trabzonspor karşısında gol atacağını söyledi. Sarı-Lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği sevgiye goller atarak cevap vermek istediğini dile getiren Slimani, "Onların desteğine gol atarak karşılık vermek istiyorum. Gol pozisyonlarına giriyorum, ancak değerlendiremedim. Kaçırdığım goller nedeniyle sinirleniyorum, maçtan sonra eve gittiğimde gözüme uyku girmiyor. Ancak bu şanssızlığa son vereceğim" dedi.

KOEMAN GÜVENİYOR
Koeman'ın Slimani'yi Trabzon'a özel olarak hazırlayacağı da gelen haberler arasında.

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