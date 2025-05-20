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İsrail'den Filistin'e saldırı: 44 şehit! Husiler "Hayfa Limanı'nı ablukaya alacağız" dedi

İsrail Gazze’de saldırılara devam ediyor. Gazzeli kurtarma ekiplerinin bildirdiğine göre İsrail’in son saldırısında 44 Filistinli daha hayatını kaybetti. Öte yandan Yemen’deki Husiler ise Filistin’e yönelik saldırılar arttığı için İsrail’deki Hayfa Limanı’nı abluka altına alacaklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:07 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:25
İsrail’den Filistin’e saldırı: 44 şehit! Husiler Hayfa Limanı’nı ablukaya alacağız dedi

İÇİNDEKİLER

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    İsrail Gazze'ye yönelik son saldırısında 44 Filistinliyi daha katletti.Yemen'deki Husiler ise Filistin'e yönelik saldırılar arttığı için İsrail'deki Hayfa Limanı'nı abluka altına alacaklarını duyurdu.

    CANLI ANLATIM
    10:03 20 Mayıs 2025
    GAZZE'DE 44 ŞEHİT
    Gazze Sivil Savunma Ajansı, İsrail'in savaştan zarar görmüş Filistin topraklarında Salı günü düzenlediği saldırılarda en az 44 kişinin öldüğünü bildirdi. İsrail, Hamas'ı ezmeyi amaçlayan askeri saldırılarını yoğunlaştırdı.
    10:02 20 Mayıs 2025
    HUSİLER HAYFA LİMANI'NI ABLUKAYA ALIYOR
    Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, alınan karar doğrultusunda Hayfa Limanı'na deniz ablukası uygulamaya yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti.

    İsrail'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat Limanı'nın faaliyetlerini durdurma konusunda başarılı olduklarını savunan Seri, Hayfa Limanı'nda bulunan gemilerin ve limana doğru yola çıkanların saldırıya uğrayabileceğini kaydetti.

    Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla İsrail'e saldırılar düzenlediklerini tekrarlayan Seri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdiği takdirde abluka kararının da uygulanmayacağını belirtti.

    Yemen'deki Husiler, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı 24 saat içinde iki kez hedef aldıklarını duyurmuştu.
     
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