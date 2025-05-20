İsrail'den Filistin'e saldırı: 44 şehit! Husiler "Hayfa Limanı'nı ablukaya alacağız" dedi

HUSİLER HAYFA LİMANI'NI ABLUKAYA ALIYOR

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, alınan karar doğrultusunda Hayfa Limanı'na deniz ablukası uygulamaya yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti.



İsrail'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat Limanı'nın faaliyetlerini durdurma konusunda başarılı olduklarını savunan Seri, Hayfa Limanı'nda bulunan gemilerin ve limana doğru yola çıkanların saldırıya uğrayabileceğini kaydetti.



Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla İsrail'e saldırılar düzenlediklerini tekrarlayan Seri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdiği takdirde abluka kararının da uygulanmayacağını belirtti.



Yemen'deki Husiler, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı 24 saat içinde iki kez hedef aldıklarını duyurmuştu.

