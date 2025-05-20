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Müge Anlı'daki Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Stüdyodan gözaltına alındılar

Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Mehmet Çetin davasında peş peşe önemli gelişmeler yaşandı. Çetin'in kaybının baş şüphelisi olan Bayram Akçay'ın kayınbiraderi Hüseyin isimli şahsın 8,5 yaşındaki üvey çocuğunu öldürmekle suçlandığı ortaya çıktı. Savcılık konu ile ilgili harekete geçti. Mehmet'in eşi Derya, Bayram, Bayram'ın kardeşi Fatma ile eşi Hüseyin ve Tarık Berber gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 12:39 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 12:39
Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Stüdyodan gözaltına alındılar

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 17 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da ortadan kayboldu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram Akçay'ın parmağı olabileceğini iddia etti. Bayram Akçay'ın genç adam hakkında köye yaydığı "Mehmet cinsiyet değiştirdi. Aramayın" sözleri bu şüpheleri güçlendirdi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Stüdyodan gözaltına alındılar

Olayı araştıran Anlı, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çektiğini ve hayat sigortası yaptırdığını ortaya çıkardı. Mehmet'in ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi. Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın da 63 kez görüştüğü tespit edildi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Stüdyodan gözaltına alındılar

Bayram, Mehmet kaybolduğu gün kardeşi Fatma'nın eşi Hüseyin'in yanında olduğunu beyan etmişti. Hüseyin'in yıllar önce üvey çocuğunu öldürmekle suçlandığı öğrenildi.

Müge Anlıdaki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış
Müge Anlı'daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Stüdyodan gözaltına alındılar

İFTİRA DEDİ

Hüseyin'in eşi Fatma'nın eski eşinden engelli bir oğlu vardı. 8,5 yaşındaki Arda isimli çocuk bir gün vefat etti. Ve 2 yıl sonra Fatma karakola gidip oğlunu kocası Hüseyin'in öldürdüğünü söyledi. Ancak hemen ertesi gün şikayetini geri çekti. Fatma, stüdyoda "Eşime iftira attım." diyerek kendisini savundu.Küçük çocuğun babaannesi Remziye Hanım'ın söyledikleri ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Remziye Hanım çocuğun öldüğünü 20 gün sonra birisinden öğrendiğini dile getirdi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Stüdyodan gözaltına alındılar

"BEZİNİ AĞZINA TIKADI"

Yayına bağlanan Hülya isimli kişi, cinayetin detaylarını Fatma'nın kendisine anlattığını aktararak, "Hüseyin çocuğun sesinden rahatsız olmuş. Çocuk engelliymiş. Çocuğun bezini ağzına genzine kadar tıkamış. Üzerine yastık yorgan yığmış. Sabah Fatma çocuğu o halde görmüş. Çocuğun üstünden her şeyi almış ama çocuk orada vefat etmiş. Otopsi yapılmamış." dedi. Fatma'nın diğer oğlunu da benzin istasyonunda bırakarak kaçtığı iddia edildi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Stüdyodan gözaltına alındılar

İddiaların ardı arkası kesilmezken Fatma ve Hüseyin yayını terk ettiler. Bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Savcılık Anlı'nın yayınlarını ihbar kabul etti Mehmet Çetin'in kaybı ve Arda'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Stüdyodan gözaltına alındılar

GÖZALTINA ALINDILAR

Canlı yayında eş zamanlı operasyon ile Derya, Bayram, Tarık Berber, Fatma ve Hüseyin gözaltına alındı. Fatma'nın gözaltına alındığı anlarda "Allah belanızı versin" demesi dikkat çekti.