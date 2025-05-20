32 yaşındaki Mehmet Çetin, 17 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da ortadan kayboldu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram Akçay'ın parmağı olabileceğini iddia etti. Bayram Akçay'ın genç adam hakkında köye yaydığı "Mehmet cinsiyet değiştirdi. Aramayın" sözleri bu şüpheleri güçlendirdi.

Olayı araştıran Anlı, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çektiğini ve hayat sigortası yaptırdığını ortaya çıkardı. Mehmet'in ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi. Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın da 63 kez görüştüğü tespit edildi.

İFTİRA DEDİ Hüseyin'in eşi Fatma'nın eski eşinden engelli bir oğlu vardı. 8,5 yaşındaki Arda isimli çocuk bir gün vefat etti. Ve 2 yıl sonra Fatma karakola gidip oğlunu kocası Hüseyin'in öldürdüğünü söyledi. Ancak hemen ertesi gün şikayetini geri çekti. Fatma, stüdyoda "Eşime iftira attım." diyerek kendisini savundu.Küçük çocuğun babaannesi Remziye Hanım'ın söyledikleri ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Remziye Hanım çocuğun öldüğünü 20 gün sonra birisinden öğrendiğini dile getirdi.