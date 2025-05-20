32 yaşındaki Mehmet Çetin, 17 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da ortadan kayboldu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram Akçay'ın parmağı olabileceğini iddia etti. Bayram Akçay'ın genç adam hakkında köye yaydığı "Mehmet cinsiyet değiştirdi. Aramayın" sözleri bu şüpheleri güçlendirdi.
Olayı araştıran Anlı, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çektiğini ve hayat sigortası yaptırdığını ortaya çıkardı. Mehmet'in ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi. Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın da 63 kez görüştüğü tespit edildi.
Bayram, Mehmet kaybolduğu gün kardeşi Fatma'nın eşi Hüseyin'in yanında olduğunu beyan etmişti. Hüseyin'in yıllar önce üvey çocuğunu öldürmekle suçlandığı öğrenildi.
İFTİRA DEDİ
Hüseyin'in eşi Fatma'nın eski eşinden engelli bir oğlu vardı. 8,5 yaşındaki Arda isimli çocuk bir gün vefat etti. Ve 2 yıl sonra Fatma karakola gidip oğlunu kocası Hüseyin'in öldürdüğünü söyledi. Ancak hemen ertesi gün şikayetini geri çekti. Fatma, stüdyoda "Eşime iftira attım." diyerek kendisini savundu.Küçük çocuğun babaannesi Remziye Hanım'ın söyledikleri ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Remziye Hanım çocuğun öldüğünü 20 gün sonra birisinden öğrendiğini dile getirdi.
"BEZİNİ AĞZINA TIKADI"
Yayına bağlanan Hülya isimli kişi, cinayetin detaylarını Fatma'nın kendisine anlattığını aktararak, "Hüseyin çocuğun sesinden rahatsız olmuş. Çocuk engelliymiş. Çocuğun bezini ağzına genzine kadar tıkamış. Üzerine yastık yorgan yığmış. Sabah Fatma çocuğu o halde görmüş. Çocuğun üstünden her şeyi almış ama çocuk orada vefat etmiş. Otopsi yapılmamış." dedi. Fatma'nın diğer oğlunu da benzin istasyonunda bırakarak kaçtığı iddia edildi.
İddiaların ardı arkası kesilmezken Fatma ve Hüseyin yayını terk ettiler. Bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Savcılık Anlı'nın yayınlarını ihbar kabul etti Mehmet Çetin'in kaybı ve Arda'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.