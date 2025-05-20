ABD’den Fransa’ya büyükelçi! 18 suçtan hapis yatmıştı: Charles Kushner Trump’ın dünürü çıktı

ABD Senatosu'nun Fransa'ya atadığı büyükelçi gündeme damga vurdu. Senato, 51'e karşı 45 oyla Fransa'ya büyükelçi olarak seçilen Charles Kushner'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın dünürü olduğu ve daha önce 18 ayrı federal suçtan hapis yattığı ortaya çıktı.

Charles Kushner ve Ivanka Trump ile evli olan oğlu Jared Kushner, Sosyal medya

TRUMP'IN DÜNÜRÜ BÜYÜKELÇİ OLDU

Senato, Kushner'ı 51'e karşı 45 oyla destekledi. Kushner'ın memleketi New Jersey'i temsil eden Senatör Cory Booker, adaylık lehine Trump'ın Cumhuriyetçileriyle birlikte oy kullanan tek Demokrat oldu. Alaska'dan Senatör Lisa Murkowski, buna karşı çıkan tek Cumhuriyetçiydi.

18 SUÇTAN İKİ YIL HAPİS YATMIŞTI

Kushner, 2005'te vergi kaçırma, federal bir tanığa misilleme yapma ve Federal Seçim Komisyonu'na yalan söyleme dahil olmak üzere 18 federal suçlamayı kabul etmişti. Bir anlaşmada izin verilen maksimum süre olan iki yıl hapis yatmıştı.

Charles Kushner, Reuters

FAHİŞE TUTTU KAYINBİRADERİNİ İFŞA ETİ

Savcılara göre Kushner, kayınbiraderinin bir federal soruşturmada yetkililerle iş birliği yaptığını öğrenince onu tuzağa düşürmek istedi. Bu amaçla bir fahişe tuttu ve kayınbiraderini gizli kamerayla kayıt yapılacak bir motelde onunla buluşturdu. Daha sonra bu görüntüleri, kayınbiraderinin eşi olan kendi kız kardeşine gönderdi.

Charles Kushner, Sosyal medya

TRUMP 2020'DE AFFETTİ

Trump, kızı Ivanka ile evli olan oğlunun babası Kushner'ı 2020 yılında affetti.

Jared Kushner ve Ivanka Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

Reuters Kushner'ın onaylanmasının sürpriz olmadığını belirtiyor. Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçiler, Senato'da 53'e 47'lik bir çoğunluğa sahip ve başkanın 20 Ocak'ta başlayan ikinci döneminden bu yana oylamaya sunulan her Trump adayını onayladılar.

Kushner, onay görüşmesinde geçmişte yaptığı "ciddi hataları" kabul ettiğini ve kötü kararlarının bedelini ödediği için bunların kendisini daha iyi bir büyükelçi yapabileceğini söyledi.