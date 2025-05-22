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TUSAŞ KAAN'ın yeni test uçuşunu paylaştı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşuna ilişkin yeni video paylaştı. TUSAŞ, paylaşımda ''Gökyüzüne yazılmış bir sevdanın izindeyiz.'' ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:44 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:44
TUSAŞ KAAN’ın yeni test uçuşunu paylaştı

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Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ilk test uçuşu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirildi. Bu uçuşunda 13 dakika havada kalan KAAN, 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı.

TUSAŞ'tan KAAN savaş uçağı paylaşımı (X ekran görüntüsü)TUSAŞ'tan KAAN savaş uçağı paylaşımı (X ekran görüntüsü)

KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 14 dakika havada kalan KAAN, 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

TUSAŞ'tan KAAN savaş uçağı paylaşımı (X ekran görüntüsü)TUSAŞ'tan KAAN savaş uçağı paylaşımı (X ekran görüntüsü)

''GÖKYÜZÜNE YAZILMIŞ BİR SEVDANIN İZİNDEYİZ''

KAAN'ın yeni prototip geliştirme çalışmaları ve test süreçleri devam ederken, TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yeni video paylaşıldı. Video 'Gökyüzüne yazılmış bir sevdanın izindeyiz' notu ile paylaşıldı. V

Videoda KAAN'ın jet motorunun çalıştırılması ve uçuşuna ilişkin görüntüler yer verildi.

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